Rică Răducanu, dezvăluire tristă pentru fanii lui Cristiano Ronaldo, aflat la Cupa Mondială 2022: „E aproape sfârșitul” EXCLUSIV

Rică Răducanu (76 de ani) privește cu tristețe spre actualul Campionat Mondial de Fotbal, din Qatar, unde, printre echipele participante, nu se numără însă și țara noastră. Fostul mare sportiv, care în 1970 a fost portarul echipei României, la Campionatul Mondial din Brazilia, ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre vremurile de aur ale sportului românesc, dar și despre prietenia cu inegalabilul Pele. A făcut și o paralelă, în stilu-i caracteristic, între cei doi mari răsfățați ai suporterilor, Ronaldo și Messi, căpitanii echipelor de fotbal Portugalia și Argentina.

Rică Răducanu susține că nu este deloc tentat să vizioneze meciurile din actualul Campionat Mondial de Fotbal, care se desfășoară, în Qatar, în perioada 20 noiembrie–18 decembrie 2022, cu atât mai mult cu cât România nici nu se numără printre echipele participante: ”Nu m-am uitat la tv, acest campionat nu mai prezintă interes pentru mine”, ne-a spus acesta, vizibil dezamăgit de situația fotbalului autohton.

Rică Răducanu își amintește însă cu nostalgie de vremurile când echipa națională de fotbal era o forță. Performanțe sportive care l-au adus pe același teren de fotbal cu legendarul Pele, la Campionatul Mondial de Fotbal din Brazilia, în 1970.

„Eu și Pele ne-am cunoscut, de fapt, cu un an înainte de Mondiale, în 1969, la un alt meci amical. El mi-a cerut prietenia, ne-am și pozat împreună. Ne înțelegeam mai mult prin semne, el vorbește și ceva spaniolă, mai știu și eu câteva cuvinte, se cam aseamănă ce zicea el acolo cu româna. Nu vorbeam ceva științifico-fantastic, ca să nu pricepem, ci doar despre fotbal, scheme, zâmbete, ceva simplu. Să știți că mai apoi am mai vorbit la telefon, îl mai sunam. Dar, după ce hoții mi-au furat, printre altele, și agenda telefonică, din apartamentul din Mangalia, n-am mai știut cum să dau de el. Acum am casa blindată, după ce mi-au devastat casa. Nu mai intră nici pisica, nici dacă dai cu tunul. Dar, așa este omul, de-abia după ce pățește un necaz ia măsuri”, ne-a spus Rică Răducanu.