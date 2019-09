Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 5 septembrie 2019 – LIVE

Rezultatele Loto 6 din 49 pentru ziua de joi, 5 septembrie. Loteria Română pune la dispoziție noi extrageri pentru cei care au curajul să-și încerce norocul la categoriile: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Vom publica de îndată numerele dezvăluite începând cu orele 18:15 la emisiunea dedicată Agenției de Jocuri de Noroc de pe România TV.

Categoria Loto 6 din 49 a înregistrat un report în valoare de peste 4,94 de milioane de lei, adică peste 1 milion de euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat cu valoarea de peste 3 milioane de lei, adică peste 637.000 de euro. La categoria I, la Joker, este în joc un report de peste 14.91 de milioane de lei, adică peste 3, 15 de milioane de euro, iar la Noroc Plus, avem suma de peste 34.500 de lei pusă în joc. La Loto 5/40 reportul este de aproximativ 100.000 de euro, iar la Super Noroc, la categoria I, avem în joc un report în valoare de peste 42.000 de lei. Ce mesaj au transmis reprezentanții Agenției Jocurilor de Noroc, după ultimul câștig fabulos? Iată mesajul oficial al acestora despre românul norocos la extragerea precedentă la Loto 6 din 49!

„Un inceput fabulos de toamna pentru un jucator al Loteriei Romane, care in aceasta seara a dat lovitura la #Noroc, castigand premiul de categoria I, in valoare de peste 2 milioane lei, mai exact: 2.082.484,24 lei!!! Biletul norocos a fost jucat la agentia 20-116 din Deva, jud. Hunedoara si a fost completat cu o varianta simpla la #Loto6din49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de doar 8,5 lei! Premiul de categoria I a jocului Noroc fusese castigat, ultima oara, acum mai bine de un an, pe data de 21.06.2018!”

Loteria Română