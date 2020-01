Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele extrase duminică, 5 ianuarie 2019 – LIVE

Loteria Română pune din nou la dispoziție românilor o șansă mare de a-și schimba viața. Duminică, 5 ianuarie, au loc primele trageri LOTO: 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 din noul an, după ce au fost organizate tragerile speciale LOTO din prima zi a lui 2020.

Duminică, 5 ianuarie, au loc primele trageri LOTO la toate categoriile pentru anul acesta. Loteria Română a acordat în ajului noului an un număr de 98.757 de câștiguri, în valoare totală de 9.844.071, 49 de lei. La Noroc, este în joc un report cumulat cu o valoare de peste 2 milioane de lei, adică peste 437.400 de euro. La Joker, avem în joc un report de peste 3.52 de milioane de lei, adică peste 736.500 de euro. Amintim că norocoșii care au câștigat cele două autoturisme puse în joc pentru extragerea de lozuri câștigătoare care a avut loc pe data de 31 decembrie a lui 2019 sunt: Maricel Ghinea și Tecuci și Antoaneta Stoica din Găești.

