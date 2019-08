Rezultate Loto 6 din 49. Numere extrase, duminică – 11 august 2019. LIVE

Jocul continuă! Loteria Română organizează noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duminică, 11 august. Urmărește LIVE rezultatele, de la ora 18:15. Numerele norocoase vor fi postate imediat ce va avea loc tragerea la România TV, în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”.

Rezultate Loto 6 din 49 – Numerele extrase, duminică -11 august 2019 – LIVE

Agenția de jocuri de noroc organizează noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duminică, 11 august, de la ora 18:15. Până atunci, vă reamintim că Loteria Română a acordat, în luna iunie, la jocurile automatizate, 475.062 de câștiguri în valoare de peste 74,61 de lei, peste 15,75 milioane de euro.

Vă prezentăm, mai jos, numerele câștigătoare de la sfârșitul acestei săptămânii:

Joker:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Premii puse în joc. Tragerile speciale Loto ale lunii August

Duminica, 11 august a.c., vor avea loc trageriel speciale Loto ale lunii August. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

REPORT LA JOKER: PESTE 2,89 MILIOANE EURO

La tragerile loto de joi, 8 august, s-au inregistrat 12.333 de castiguri, in valoare totala de 698.282,01 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,6 milioane lei (peste 550.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,76 milioane lei (peste 583.000).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,67 milioane lei (peste 2,89 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 807.000 lei (peste 170.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 690.000 lei (peste 146.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 25.000 lei.

Sistemul loteristicSistemul loteristic a fost modificat recent, iar acum este cunoscut sub denumirea SILOR(Sistem Loteristic Românesc) și înlocuiește vechiul sistem operat de Loteria Națională folosit încă din 1993, constinuând activitatea agenția de jocuri de noroc cu respectarea standardelor de calitate, integritate și securitate. Arhitectura SILOR este proiectată atât din punct de vedere hardwar, cât și software de către specialiștii Loteriei, care presupune și noi terminale de jos precum și un nou sistem central.