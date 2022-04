Rezultate Loto 6 din 49, Joker și Noroc 14 aprilie 2022. Numerele norocoase extrase joi

Loteria Română că joi, 14 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 10 aprilie, Loteria Românăa acordat 19.987 câștiguri de peste 1,94 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto 6/49 și Joker de joi 14 aprilie 2022

La tragerea Joker de duminică, 10 aprilie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un câștig în valoare de 81.231,61 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timisoara.

Joker și Noroc Plus

La tragerea Joker de duminică, 10 aprilie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 547.205,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cluj-Napoca.

La tragerea Noroc Plus de duminică, 10 aprilie, la categoria I, s-a câștigat premiul de 451.189,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brașov.

Loto 5/40 și Super Noroc

La tragerea 5/40 de duminică s-au înregistrat fonduri de câștiguri în valoare de 391.114,20 de lei.

La tragerea Super Noroc fondul total de câștiguri a fost în valoare de 67.964,81 de lei.

Fondul de câștiguri la 6/49

La Loto 6/49, valoarea totală a fondurilor de câștigurilor a fost de 2.431.640,40 de lei.

La Noroc, valoarea totală a fondurilor de câștigurilor a fost de 4.044.835,38 de lei

În cadrul emisiunii Românii au noroc, de pe România TV, vor avea loc trageri Loto. Vor fi difuzate începând cu ora 18:15. Astăzi, joi, 14 aprilie 2022, vor avea loc noi trageri:

Report la Loto 6/49

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,91 milioane lei (peste 387.800 de euro)

La categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 168.000 de lei (aproximativ 34.000 de euro).

Report la Noroc

La Noroc este în joc un report un report cumulat in valoare de peste 3,94 milioane lei (peste 798.700 de euro).

Report la Joker

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,28 milioane de lei (peste 461.600 de euro).

Report la Noroc Plus

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 391.000 de lei (aproximativ 79.000 de euro).

Report la 5/40

La Loto 5/40 s-a inregistrat la categoria I reportul este in valoare de peste 339.000 de lei (aproximativ 68.600 euro).

Report Super Noroc

La Super Noroc este în joc la categoria I este un reepor de peste 60.000 lei.