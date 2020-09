Rezultat rușinos pentru fotbalul românesc! Mourinho nu mai vine în România

România mai pierde o echipă în preliminariile Europa League. Universitatea Craiova a fost eliminată în turul 1, iar FC Botoșani iese și ea din cursa pentru grupe. A fost învinsă pe propriul teren de Skhendija, din Macedonia, scor 0-1, și ratează șansa de a merge mai departe în turul 3 preliminar. Singurul gol al partidei a fost marcat de Ibrahimi, în minutul 3 al partidei, după o eroare a portarului Eduard Papp. FC Botoșani ratează astfel șansa unei confruntări de vis în turul 3 preliminar, tot pe propriul teren, contra lui Tottenham.

Și formația pregătită de Jose Mourinho a fost chinuită în acest tur preliminar, dar a obținut calificarea în cele din urmă. S-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la Lokomotiv Plovdiv, formație din Bulgaria. Gazdele au condus cu 1-0 după un gol marcat în minutul 71. Harry Kane a egalat pentru Tottenham, pentru ca victoria să fie adusă de Ndombele, în minutul 85.

„Sunt trist, dar asta este viața. Îmi pare rău pentru băieți și ce înseamnă acest coeficient pentru țară. Din păcate nu am reușit să ajutăm din acest punct de vedere. Am avut ocazii nu am dat gol, jucătorii au avut dorință. Nu am ce să le reproșez. Nu am avut luciditate în fața porții. Eram în fața unui moment istoric pentru club și ei ca jucători. Dar atât s-a putut”, a declarat Marius Croitoru pentru Look Plus.