Revoltător! Jucătorul legendar al lui Dinamo, plătit mai puțin decât femeia de serviciu!

Situația de la Dinamo este din ce în ce mai grea, iar Dănuț Lupu a povestit momente de anul trecut când era în cadrul clubului, angajat de Ionuț Negoiță. Abia acum s-a aflat câți bani câștiga la roș-albi.

Câți bani primea legenda lui Dinamo când era angajatul clubului

Dănuț Lupu, unul dintre cei mai talentați jucători din istoria fotbalului românesc, a fost scouter la Dinamo pentru scurt timp. Și acum a dezvăluit ce salariu avea în cadrul clubului, unul mai mic și decât femeia de serviciu.

„Eu am avut salariul de 1.500 de lei la Dinamo. Femeia de serviciu avea 2.500 de lei. Pe mine nu m-a interesat salariul. Am fost mai mulți atunci care aveam salariile astea mici. Făcusem un grup drăguț la Dinamo. Eu nu m-am dus pentru bani la Dinamo. Sunt fotbaliști care au făcut pentru fotbalul românesc foarte multe și nu sunt băgați în seamă. Eu m-aș duce la Dinamo să lucrez și degeaba.

Eu sunt printre puținii jucători care am făcut extraordinar de multe pentru Dinamo și sunt printre cei care sunt înjurat la Dinamo. Asta pentru că eu nu mă urc pe garduri, nu mă milogesc de X și de Y. Unii din galerie mă iubesc, alții… Ei trebuie să înțeleagă că mi-am dat sufletul pentru Dinamo când am jucat acolo. Când am jucat la Rapid dinamoviștii trebuie să înțeleagă că i-am ajutat extrem de mult. Cu ce? Cu sfaturi…”, a spus Lupu la ProsportLive.

Fanii vor să cumpere clubul

În prezent, Dinamo este într-o situație dificilă, în condițiile în care Ionuț Negoiță nu vrea să mai investească în club. Suporterii din peluza Cătălin Hîldan au luat decizia să facă tot ceea ce este posibil pentru salvarea clubului și au băgat deja 200.000 de euro la Dinamo pentru salariile restante ale jucătorilor. De asemenea au preluat și 20% din acțiuni.

Dinamo are probleme și în Liga 1, unde se află pe loc de baraj. „Câinii” au un meci mai puțin, însă emoțiile retrogradării sunt reale.