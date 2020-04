Revenirea lui Andy la Puterea Dragostei a încins spiritele! Cum a reacționat Roxana când l-a văzut

Andy Adetu a revenit în casa Puterea Dragostei! Iată cum a fost întâmpinat tânărul și cum a reacționat Roxana, fosta lui iubită! Venirea sa în show va schimba toate strategiile de până acum.

Nici bine nu a călcat în casa fetelor că a fost deja studiat din cap până-n picioare. Tânărul a revenit în emisiune după câteva luni bune în care a lipsit. Cu toate astea, pare că s-a familiarizat rapid cu atmosfera din show și că este mai hotărât ca niciodată să-și găsească o parteneră, mai cu seamă că s-a și apucat să-i facă ochi dulci Andreei. După cum au văzut fanii emisiunii, Oprică a susținut în nenumărate rânduri faptul că îl place pe Andy și că și-ar plăcea să vină în casă pentru a vedea dacă se potrivesc sau nu.

Desigur că aceasta a trecut la fapte dinainte ca el să vină în Turcia, așa că i-a spus în lini mari că se gândește la el, prin intermediul unor apeluri târzii pentru care a fost luată la rost. Din păcate, Andreea va trebui să lupte pentru inima tânărului, pentru că și Ligi a pus ochii pe frumosul brăilean. Cine va câștiga această luptă nu se știe, dar cei are urmăresc show-ul dragostei mizează pe Oprică. Cu toate că aceasta se aștepta la o reacție mai acidă din partea fostei iubite, Roxana a stat destul de cuminițică în tot timpul în care acesta a fost la ele în casă.

„Am venit să vă văd. Arăți foarte bine, mult mai bine decât la televizor. Mă uit la tine și văd că arăți super. Te analizez. Am vrut să o cunosc pe Ella, dar mi-am dat seama din convorbirile telefonice care e faza cu ea și nu mi-a plăcut. Dacă eu o să-mi văd de treaba mea, nu o să fie bine, așa că o să răspund la ce mi se pune pe tavă. Acum am venit să o „liniștesc” pe Andreea, înainte am „liniștit-o” pe Roxana”

Andy Adetu