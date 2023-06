Retragerea unui campion. Ștefan Radu și-a luat „adio” de la cariera de fotbalist pe Stadio Olimpico, cu lacrimi în ochi – FOTO & VIDEO

Momentele emoționante pe Stadio Olimpico din Roma, duminică 28.05.2023. Ștefan Radu a spus „adio” carierei de jucător la 36 de ani. Internaționalul român a fost ovaționat de fanii lui Lazio la meciul din campionat cu Cremonese și a început să plângă în momentele în care a ajuns în fața tribunei. Imaginile sunt emoționante.

Ștefan Radu a jucat ultimul meci în tricoul lui Lazio și și-a luat „adio” de la cariera de fotbalist. Internaționalul român de 36 de ani a intrat pe teren în minutul 90 al duelului pe care echipa lui l-a câștigat cu 3-2, în runda cu numărul 37 din Serie A.

După ce arbitrul a fluierat finalul partidei, au urmat momente emoționante. Ștefan Radu a ajuns în fața tribunei în care se aflau fanii, iar câțiva reprezentanți ai galeriei au pătruns pe teren și l-au îmbrățișat. Fotbalistul român a fost foarte emoționat și i-au dat lacrimile.

„15 ani de bătălii cu vulturul pe piept. Un luptător, unul dintre noi! Ștefan Radu, cu Lazio pentru totdeauna”, au transmis fanii lui Lazio, pe bannerele afișate în peluză.

„Da, sunt foarte trist că va fi ultimul meci în fața fanilor pentru mine. Îmi pare rău, nu pot spune mai multe (n.r. e vizibil emoționat). E un meci important pentru a ne califica în Champions League.

Vrem să încheiem sezonul pe locul doi, pentru că echipa merită asta. Echipa a crescut foarte mult în ultimii ani. De când am venit aici, a fost progres de la an la an. Acum, Lazio este o forță, un nume mare. În următorii ani, sunt sigur că rezultatele vor fi și mai bune.

Sunt mândru că am devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe pe teren pentru Lazio, dar, așa cum am mai spus-o, prioritatea pentru mine a fost reprezentată de rezultatele echipei.

În vestiar, mereu am încercat să cresc buna dispoziție, uneori chiar și cu anumite glume.

Dacă mă sperie retragerea? Da! E inevitabil. Îmi va lipsi totul. În ultimii 15 ani, am făcut mereu același lucru: acasă, Formello (n.r. unde e baza lui Lazio), acasă.

Am obosit, așa că am spus că mi-a fost suficient. Poate că singurul lucru care nu-mi va lipsi este cantonamentul de vară. Le-am spus deja băieților că la vară îi voi vizita în cantonament îmbrăcat în haine de civil”, a declarat Ștefan Radu, potrivit corrieredellosport.it, înaintea acestei confruntări.