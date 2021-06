În cursul zilei de miercuri, Renate Weber a fost revocată de Parlament din funcția de Avocat al Poporului. Astfel, cele 247 de voturi „pentru” au fost decisive, în defavoarea celor 32 de voturi „împotrivă”. Motivul cererii de revocare a fost acela porivit căruia Renate Weber a acţionat în afara competenţelor legale, motiv pentru care legea de organizare şi funcţionare a instituţiei şi a Constituţiei a fost încălcată. În replică, fostul Avocat al Poporului a explicat motivele reale care au dus la această decizie cruntă pentru cetățeni.

În cursul serii de joi, fostul Avocat al Poporului a explicat ce a determinat această revocare făcută de Parlament. Deși aceasta a primit acuzații cum că ar fi încălcat legea de mai multe ori, Renate Weber susține că, de fapt, la baza acestei decizii a fost o confruntare cu PNL, după ce aceasta a atacat la Curtea Constituțională OUG care prevedea accesul spitalelor private la fondurile publice.

În plus, fostul Avocat al Poporului dă în vileag planurile actualei coaliții de guvernare, subliniind faptul că în joc există interese foarte mari, iar intervențiile sale începuseră deja să încurce.

“Se dorește în mod evident să existe un control asupra unor instituții pentru că actuală coaliție de guvernare le consideră instituții cheie, pentru a transmite niște mesaje sau pentru a nu face ceva. În acel moment erau niște jocuri mari, interese mari. Pe mine nu m-a invitat nimeni.

Sunt ferm convinsă. Eu am spus încă de la început că miza adevărată sau momentul în care am intrat în coliziune clară, cel puțin cu PNL, este momentul în care am atacat la Curtea Constituțională ordonanță de urgență prin care s-a dorit că spitalele private să aibă acces la fondurile publice”, a mai declarat Weber.