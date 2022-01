Relații șoc la Survivor România 2022?! Totul e clar: ‘Se suia pe el să-i facă masaj, iar noaptea și mai rău’ / ‘Au dispărut în pădure’

Andreea Tonciu a fost eliminată de la Survivor, după ce a fost propusă de mai mulți colegi și le-a cerut telespectatorilor să nu o voteze, ca să poată merge acasă la soțul și fetița ei. A reușit să ajungă înapoi în România și acum a făcut dezvăluiri despre ce se întâmpla, de fapt, în jungla din Republica Dominicană. Vedeta susține că există apropieri evidente între concurenții din tabăra Faimoșilor.

Andreea Tonciu a ținut să precizeze că încă de la plecarea în Republica Dominicană a observat că există atracții între anumiți concurenți de la Faimoși. Inițial, bruneta a prezentat o fotografie în care Xonia și TJ Miles stăteau apropiați în avion. Ea a declarat că Faimosul îi ținea mâna pe picior blondinei, care îl îmbrățișa.

Informația a fost confirmată și de către Roxana Ciuhulescu.

Bruneta a ținut să vorbească și despre Laura Giurcanu, spunând că nu i se pare normal să stea în apă câteva ore cu un bărbat și cu altul în pădure, la fel de mult timp.

„Laura mi s-a părut o fată ok până într-un punct. Dacă vouă vi se pare normal, poate eu sunt învechită sau am luat-o razna la 31 de ani, dar nu cred, să ai un iubit și să pleci cu un bărbat în apă să stai 3 ore, după să mai pleci tot cu un bărbat în pădure, bine, am aproximat 3 ore.

Andreea Tonciu a participat la Bravo, ai Stil! alături de Bianca, sora Laurei Giurcanu. Ea a intrat prin telefon la emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a își spune punctul de vedere.

Bianca Giurcanu: Bună! Ideea e că s-a văzut că Laura, chiar dacă a stat în apă cu TJ, a stat la o distanță considerabilă. Și Xonia a spus că erau toți în apă și au ieșit mai devreme. Au fost toți și au rămas ei.

Andreea Tonciu: Și în pădure cum au fost doar ei, 4-5 ore?

Bianca Giurcanu: Asta spui tu, Andreea. În măsură să îți răspundă va fi Laura. Singura care va fi în măsură când va ieși de acolo va fi ea (…) Eu o știu pe Andreea și știu că ea tot ce îi vine în minte spune. Este părerea ei, eu o știu pe Laura cum e, prietenul ei știe cum e Laura.

Andreea Tonciu: Știi ce e omenesc? Să spui. Dacă nu era să fie adevărat nu puteai să spui, sora mea, calmează-te că e fratele meu, îl știu de atâția ani. Dar ea și cu Rengle au luat foc ceea ce pe mine m-a dus cu gândul la altceva.

Bianca: Prietenul Laurei îl cunoaște și pe Radu Itu, și pe Emil și pe TJ. Eu am vorbit cu el și nu are nicio problemă. Laura se înțelege mai bine cu băieții, probabil de aia stă mai mult cu băieții. Nu -am enervat, că am stat o lună cu Andreea, știu cum este.