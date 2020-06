Relație ascunsă la Puterea Dragostei. Primele imagini cu iubita lui Livian. Cine e Renata

Livian păcălește poporul cu televizorul! La fel ca și în cazul lui Jador, acesta are și el pe cineva care-l așteaptă cu brațele deschise. Deși se dă îndrăgostit nebunește de Bianca la TV, Renata îi ține locul cald în Turcia. Cum arată a doua brunetă din viața lui?

Prima iubire nu se uită niciodată, vorbă din popor pe care Livian o simte pe pielea sa. Deși se dă îndrăgostit nebunește de Bianca, fosta iubită pe care încearcă să o recuncerească deși nu recunoaște asta, acesta are asigurat un loc cald în altă parte. Renata este o tânără brunetă bine dotată de care fiul lui Nelson s-a îndrăgostit în urmă cu câțiva ani. Conform informațiilor vloggerițelor Reea și Tina, cei doi au avut o relație pe când el avea doar 20 de ani.

Aceasta se află și ea în Turcia, în timpul în care tânărul face încă parte din show-ul iubirii. Renata ar fi studentă acolo, iar în paralel ar fi dansatoare în cluburi. Se pare că amorezii au ales de două luni să reia povestea de dragoste acolo de unde au lăsat-o în urmă cu câțiva ani, cu toate că Livian nu a încheiat socotelile cu Bianca Comănici.

„Cand a fost el in vacanta in Romania s-a intalnit cu ea. Am inteles ca fata asta lucreaza ca dansatoare prin cluburi. Are foarte multe operatii si este total alta persoana acum, fata de vremurile cand era cu Livian si era blonda. Andreea Pirui a devzăluit că Livian are relație în Turcia, a zis ea, dar noi am investigat și am aflat că e de fapt din România. a zis că a zis-o la glumă, dar se pare că e adevărat. Ea a zis-o în glumă, dar se pare că e adevărat, cu toate că nu ar fi vrut inițial să-i dea numele”

Reea și Tina, vloggerițe