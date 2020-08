Regulile pentru redeschiderea restaurantelor și cinematografelor. Se întâmplă de la 1 septembrie

​Restaurantele, cinematografele, teatrele și cafenelele vor fi deschise începând cu 1 septemrbie, dar nu ca înainte, ci potrivit unor anumite reguli impuse epidemia de coronavirus. Regulile pentru redeschiderea acestor instituții le puteți găsi un pic mai jos.

Regulile pentru redeschiderea cinematografelor și restaurantelor. Se întâmplă de la 1 septembrie

Guvernul a hotărât ca de la 1 septembrie să fie redeschise restaurantele, cinamatografele, teatrele și cafenelele. Acestea vor fi redeschise, iar cei ce le vor trece pragul vor trebui să respecte măsurile de protecție sanitară impuse de epidemia de coronavirus.

În continuare, barurile, cluburile și discotecile vor rămâne închise. Astfel, cei care vor vrea să meargă la un film, tatru sau concert, de la 1 septembrie trebuie să știe că accesul în săli nu va fi permis mai mult de 50% din locuri.

Ce prevede hotărârea de Guvern

”Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, fără a depăși 50 % din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

permiterea reluării activității restaurantelor și cafenelelor aflate în interiorul unor clădiri, cu respectarea normelor de protecție stabilite de specialiști, activitatea putând fii reluată în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

Distanță de 2 metri între mesele de restaurant și nu mai mult de 50 de persoane la interior

administratorii restaurantelor și cafenelelor, atât a celor de la exterior, cât și a celor de la interior, trebuie să asigure o distanță de minimum 2 metri între mese și să limiteze ocuparea meselor la maximum 6 persoane la o masă;

se menține interdicția pentru activități de tip bar/club/discotecă;

creșterea numărului persoanelor care pot participa la evenimente private, noile norme stabilind că la evenimentele private organizate în interior pot participa maxim 50 de persoane, iar la cele organizate în exterior cel mult 100 de persoane”.

ISU va putea restricționa activitatea, în funcție de numărul de cazuri de coronavirus

De asemenea, premierul Ludovic Orban a precizat, la începutul ședinței executivului, că , după adoptarea Hotărârii şi publicarea ei în Monitorul Oficial, pentru fiecare domeniu ministerul Sănătăţii şi ministerul Culturii, respectiv ministerul Economiei, va emite, tot luni, ordinul comun privind regulile de protecţie sanitară care trebuie respectate.

„Aici am inclus în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă un prag privitor la nivelul de răspândire a virusului la nivel judeţean, este vorba de 1,5 la mie cazuri cumulate în ultimele 14 zile şi am lăsat posibilitatea comitetelor judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, acolo unde, la nivel judeţean, nivelul de răspândire a virusului este mai mic de 1,5 la mie, dacă apare într-o localitate o creştere semnificativă, peste 1,5, să aibă posibilitatea să restricţioneze activitatea în localitatea respectivă, astfel încât să nu permitem răspândirea virusului şi de asemenea şi posibilitatea ca în judeţele unde indicatorul de 1,5 este depăşit, dacă sunt localităţi unde nivelul este sub 1,5, să se poată permite reluarea activităţii„, a arătat Ludovic Orban.