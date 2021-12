Reguli obligatorii la mersul cu mașina când este cod portocaliu de ninsoare. Ai grijă!

Vremea începe să se înrăutățească, iar meteorologii au început să emită din ce în ce mai des cod portocaliu de ninsori, mai ales la munte. În aceste condiții, șoferii trebuie să circule cu mare atenție și există un ghid pentru aceștia, pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță. Ce ar trebui să faci când te afli la volan în momentul în care este în vigoare un cod portocaliu de ninsori?

Există câteva reguli pe care șoferii trebuie să le respecte când e cod portocaliu de ninsoare. Ai nevoie neapărat de racletă pentru gheață, mătură pentru zăpadă, spray anti-gheață și ștergătoare funcționale.

Când pleci la drum, trebie să te echipezi cu lanțuri pentru zăpadă, o șufă, săculeț cu nisip și cabluri electrice, dar și cu o lopată. În cazul în care faci un drum lung, asigură-te că presiunea în cauciucuri e bună, bateria este în regulă și nivelul lichidelor de frână, parbriz și antigel este în regulă.

Atunci când pornești la drum, trebuie să rulezi cu farurile aprinse și să adaptezi viteza la condițiile meteo.

Daca intalnesti plugul de deszapezire, o idee foarte buna ar fi sa nu il depasesti. In spatele lui drumul este curat, deci ai o aderenta ceva mai buna.

Daca masina este dotata cu cruise control, mai bine uita ca are asa ceva – nu este deloc recomandata utilizarea sistemului pe zapada.

Când străzile sunt acoperite cu zăpadă sau mașina are tendința de a derapa, păstrează accelerația ușor apăsată și ține într-o treaptă de viteze superioară.

„Este indicat sa virezi stanga-dreapta de volan, in speranta ca vei face loc in zapada sau sa prinzi un pic de aderenta.

In aceasta situatie este o idee foarte buna sa declupezi sistemele de control a tractiunii si sa incerci din nou.

In momentul in care o roata se invarte in gol, sistemul de control taie alimentarea cu combustibil a motorului, iar tu nu vrei sa se intample acest lucru”.