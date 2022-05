Regula din Codul Rutier pe care nu o cunosc mulți șoferi români. Cine are prioritate în această situație?

Nu de puține ori au fost situațiile în care, deși semnele de circulație spun una, șoferii decid cu de la sine putere să facă altceva. Luăm cazul unei intersecții în care se află semnele de circulație „Cedeazaă trecerea” și „Stop”. Bănuim că ați anticipat despre ce este vorba, dar hai să vedem ce se întâmplă, și cum se aplică regula „cedează prioritate de dreapta”.

Regula „Cedează prioritate de dreapta”

Conceptul de prioritate de trecere este important de înțeles. Legea nu acordă niciodată cu adevărat prioritate de trecere. Legea prevede pur și simplu când trebuie cedat dreptul de trecere.

Dreptul de trecere poate fi utilizat atunci când legea permite utilizarea sa, cerând ca ceilalți să vă cedeze dreptul de trecere. Neacordarea priorității de trecere duce la accidente. Cu toate acestea, există câteva modalități prin care puteți reduce această probabilitate atunci când conduceți. Dreptul de trecere trebuie cedat altor șoferi în următoarele cazuri:

la un semn de cedează trecerea;

pietonilor aflați pe o trecere de pietoni;

persoanelor care folosesc un câine ghid pentru nevăzători;

persoanelor care folosesc un baston alb cu sau fără vârf roșu;

la intersecțiile necontrolate în care vehiculele se află deja în intersecție;

la intersecțiile în „T”, unde trebuie să cedați trecerea vehiculelor de pe drumul de trecere;

când virați la stânga, caz în care trebuie să cedați trecerea pietonilor, mașinilor etc. care vin din sens opus;

atunci când circulați pe un drum neasfaltat care se intersectează cu un drum asfaltat;

când reveniți pe carosabil după ce ați parcat mașina.

Există și o altă regulă, și anume „prioritate de dreapta”. În acest caz, conducătorii auto trebuie să conducă în condiții de siguranță rezonabile și să respecte semnele și semnalele de circulație.

În Codul Rutier, „prioritate de trecere” se referă la cine are dreptul legal de a merge primul pe drum. Legile și semnalele dictează cine are prioritate de trecere. Cerința de a ceda trecerea atunci când un alt șofer are prioritate este necesară pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță.

Trebuie să respectăm regulile de circulație

În calitate de șoferi, trebuie să știm când trebuie să cedăm prioritatea de trecere. De exemplu, la intersecții. Dacă un semn sau un semnal controlează traficul la o intersecție, este simplu să știi când trebuie să cedezi trecerea. Cu alte cuvinte, să te supui semnului sau semnalului, conform regulilor din Codul Rutier.

Atunci când nu există semne sau semnale, acordați prioritate oricărui vehicul din dreapta dumneavoastră.

Atunci când un drum cu o singură bandă sau cu două benzi se intersectează cu o șosea cu mai multe benzi, traficul de pe drumul cu o singură bandă sau cu două benzi cedează prioritate de trecere traficului de pe autostrada mai mare.

Atunci când un drum neasfaltat se intersectează cu un drum asfaltat, șoferul de pe drumul de pământ sau de pietriș trebuie să cedeze trecerea vehiculelor de pe drumul asfaltat, conform Codului Rutier.

Cine are prioritate în intersecție?

În cazul nostru (vezi galeria), avem două mașini, mașina 1 și mașina 2, care vor să intre într-o intersecție de pe două drumuri laterale. Pe un sensul de mers al mașinii 1 avem semnul „Stop”, aceasta deplasându-se pe un drum paralel cu drumul principal.

Pe celălalt sens de mers al drumului, unul lateral, avem mașina 2 care are în dreptul ei semnul în dreptul ei semnul de „Cedează prioritate” – triunghiul roșu cu alb în mijloc.

Conform Codului Rutier, se pune problema care este mașina care va ceda prioritate, în cazul nostru fiind vorba de regula „cedează prioritate de dreapta”. Răspunsul corect, în acest caz, este că mașina 1 va avea prioritate de intrare în intersecție, deoarece se aplică regula amintită anterior, ulterior putând intra în intersecție și mașina 2.

Din păcate, mulți șoferi greșesc când ajung într-o astfel de situație, iar efectele pot fi de la accidente și, în cazul în care există și un agent de circulație, amendă și chiar suspendarea permisului. Așa că, mare atenție atunci când vă aflați într-o astfel de situație.