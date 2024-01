Recunoşti vedeta din imagine? Era considerată una dintre cele mai frumoase femei, fanii sunt îngrijoraţi

Poate pare greu de crezut pentru mulți, însă vedeta din imagine a fost considerată mult timp una dintre cele mai frumoase femei din lume. A avut o carieră de succes, poveștile ei de dragoste au ținut primele pagini ale publicațiilor mondene, însă problemele cu dependența au transformat-o complet, este de nerecunoscut.

În anii 90 și la începutul anilor 2000, podiumurile celor mai mari case de modă din întreaga lume erau dominate de o prezență cu totul specială, o femeie care a reușit să își construiască o carieră fabuloasă și o avere uriașă datorită frumuseții sale. Kate Moss a scris istorie pe catwalk, însă, în prezent, este de nerecunoscut.

Modelul de origine britanică a fost la un pas să își distrugă cariera, după apariția în spațiul public a unor imagini în care era surprinsă consumând droguri. Și-a pierdut atunci numeroase contracte.

Declinul femeii care a fost, o bună perioadă, cel mai bine plătit model din lume, a început în momentul în care l-a cunoscut pe muzicianul Pete Doherty. Cei doi au trăit o poveste de dragoste zbuciumată, ce i-a schimbat complet viața. Cât au format un cuplu, în perioada 2005 – 2009, Kate Moss s-a luptat cu dependența de substanțe interzise, dar și de alcool.

A reușit însă să se redreseze, însă efectele acelor ani de abuz sunt încă evidente pe chipul său. La doar 50 de ani, Kate Moss este aproape imposibil de recunoscut, schimbată total în comparație cu superbul model care pășea pe marile podiumuri ale modei.

Te-ar putea interesa și: Divorț șoc în showbiz! Vedeta a fost înșelată și va ajunge la tribunal după 11 ani de căsătorie

Supermodelul a avut o apariție surprinzătoare, acceptând dă dea mărturie în procesul în care implicat fostul său iubit, actorul Johnny Depp. În fața instanței, ea a negat că actorul a fost vreodată agresiv cu ea în timpul relației lor, după ce Amber Heard, fosta lui soție, lansase un zvon că Depp a împins-o o dată pe Kate Moss pe scări.

„Nu m-a împins şi nici nu m-a aruncat pe vreo scară”, a spus Kate Moss prin videoconferinţă din Anglia.

„Ieşeam din cameră şi Johnny a plecat înaintea mea. A fost o furtună şi când am ieşit din cameră, am alunecat pe scări şi m-am rănit la spate”, a spus ea. „Şi am ţipat pentru că nu ştiam ce mi se întâmplase şi mă durea. S-a întors în fugă să mă ajute şi m-a dus în camera mea şi mi-a chemat ajutor medical’, a continuat supermodelul în timpul unei intervenţii de trei minute.