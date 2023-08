Recordul de asistență a fost spulberat în Ghencea. Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB – CFR Cluj

FCSB – CFR Cluj este derby-ul etapei a patra din Superligă. Echipa lui Gigi Becali va juca pe arena din Ghencea după o pauză de opt ani. Suporterii ”roș-albaștrilor” au luat cu asalt casele de bilete, iar meciul se va disputa cu tribunele pline. Va fi cea mai mare asistență la primul meci de Liga întâi jucat pe noul stadion Steaua.

După mai multe încercări eșuate, Gigi Becali a reușit să închirieze arena echipei CSA Steaua, pentru care a plătit o garanție de un milion de euro. Partida dintre FCSB – CFR Cluj este prima din campionat care se dispută pe stadionul Steaua. Iar suporterii ”roș-așbaștrilor” s-au înghesuit să cumpere bilete.

Peste 20.000 de tichete se dăduseră în primele 24 de ore de la punerea în vânzare. FCSB a reușit să obțină acordul pentru a reduce zona tampon dintre galerii, pentru că de la Cluj vor face deplasarea mai puțin de 100 de spectatori, și a suplimentat numărul de bilete disponibile.

În ziua meciului a fost depășită borna de 27.000 de tichete, din cele 27.500 scoase inițial la vânzare, iar derby-ul se va juca cu casa închisă. Astfel, primul meci de Liga 1 disputat pe noua arenă din Ghencea va fi cel cu cea mai mare asistență. Până acum, recordul la acest capitol era deținut de meciul CSA Steaua – Dinamo, din 23 aprilie, din play-off-ul ediției trecute de Liga 2, la care au asistat 21.500 de fani.

Odată cu revenirea FCSB-ului în Ghencea, Gigi Becali a dat lovitura pe plan financiar. Prețurile biletelor au fost cuprinse între 30 de lei, la peluze, și 200 de lei, la VIP, ceea ce înseamnă venituri de aproximativ 360.000 de euro. Din această sumă, CSA Steaua va primi 35.000 de euro, reprezintând chiria și sistemul de operare, iar 25.000 reprezintă alte cheltuieli.

MM Stoica a mers cu o zi înante de derby-ul cu CFR Cluj la arena din Ghencea și le-a transmis un mesaj suporterilor FCSB-ului. El le-a cerut să se comporte exemplar pe stadionul Steaua, pentru că altfel vor suporta consecințele, iar echipa ar putea primi o interdicție pe această arenă.

“Am ajuns după 9 ani și jumătate aici. Nimic nu mai are legătură cu ce era când am fost ultima dată. Mă gândesc dacă am găsit în străinătate un asemenea stadion. Avem o mare provocare: să lăsăm stadionul așa cum l-am găsit. Suporterii trebuie să se comporte civilizat. Nu am venit aici să provocăm sau să facem o regulă din a juca aici.

Suporterii de la CSA să ne creadă că vrem să jucăm pe Arenă când e disponibilă. Am auzit că se încearcă să se comită acte de vandalism. Nu mai e vandalism. E terorism. Iar pedepsele sunt extrem de mari. Nimeni nu cred că riscă să petreacă ani în spatele gratiilor”, este mesajul transmis de managerul general al FCSB-ului.