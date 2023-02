„Record mondial”. Cine este jucătorul de tenis care a făcut praf trei rachete, în timpul unui meci, în doar câteva zeci de secunde – VIDEO

Alexander Bublik a oferit un moment straniu pe terenul de tenis. Sportivul din Kazahstan, aflat pe locul 50 ATP, a făcut praf trei rachete de tenis. Nu i-a ajutat deloc, pentru că a fost eliminat încă din primul tur de la Montpellier, competiție pe care anul trecut a reușit să o câștige.

Momentul s-a petrecut în setul decisiv al meciului în care Alexander Bublik l-a înfruntat pe francezul Gregoire Barrere. Kazahul s-a enervat, că a greșit o minge, și și-a făcut praf racheta. Comentatorul partidei i-a numărat loviturile. „Au fost cinci”, a sunat bilanțul. „Este bine că mai are altele”, a transmis și invitatul postului de televiziune.

Tennis star Alexander Bublik smashed several racquets during a tantrum in France – winning him our ‘Spray’ of the Day | #OSDF23 pic.twitter.com/Iw0BLAYtsy

— 10 News First (@10NewsFirst) February 9, 2023