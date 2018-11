Record la licitație: cât a costat scaunul lui Stephen Hawking

Un scaun cu rotile care i-a aparținut lui Stephen Hawking s-a vândut, pe 8 noiembrie, la licitație. Scopul a fost caritabil, prețul a fost de record.

Scaunul lui Stephen Hawking a fost cumpărat cu peste 340.000 de euro la o licitație organizață în scopuri caritabile. Pe lângă scaun, au mai fost numeroase alte. În total, licitaţia a atins suma de peste două milioane de euro.

Un total de 22 de obiecte deţinute de fizicianul Stephen Hawking, au fost licitate la casa Christie’s. Cel mai cunoscut om de ştiinţă britanic al timpurilor noastre, Stephen Hawking a decedat la vârsta de 76 de ani. Cercetătorul suferea de scleroză laterală amiotrofică şi şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă într-un scaun cu rotile.

Acesta şi-a dedicat viaţa descoperirii secretelor Universului. Este autorul popularelor cărţi „Scurtă istorie a timpului” (1988) şi „Universul într-o coajă de nucă” (2001). Cea mai mare parte a vieţii sale a fost profesor la Cambridge, iar în comunitatea ştiinţifică este cunoscut mai ales pentru teoriile sale legate de mecanica găurilor negre, gravitaţie şi relativitate. Geniul său a fost comparat cu Albert Eistein şi cu Isaac Newton.

O serie de obiecte care i-au aparţinut astrofizicianului, printre care eseuri, medalii, premii şi o copie semnată a lucrării sale „Scurtă istorie a timpului” au fost vândute pe 8 noiembrie în cadrul unei licitaţii online, alături de scrisori şi manuscrise ale lui Isaac Newton, Charles Darwin şi Albert Einstein.

Copia tezei sale intitulată „Properties of expanding universes″, scrisă în 1965 şi care conţine 117 pagini, s-a vândut pentru suma de aproximativ 672.000 de euro, cu mult peste estimarea iniţială.

Medaliile şi premiile, estimate la 17.200 de euro, s-au vândut pentru 340.000 de euro, în timp ce scaunul său a fost vedeta licitație.

Casa Christie’s a organizat licitaţia online, care a durat nouă zile şi s-a desfăşurat sub denumirea „On the Shoulders of Giants″, în scopul colectării de fonduri destinate fundaţiei Stephen Hawking şi Asociaţiei Bolilor Neuromotorii (Motor Neurone Disease Association).

Licitaţia le-a oferit admiratorilor lui Stephen Hawking prilejul să cumpere obiecte care i-au aparţinut celebrului om de ştiinţă.