Reacția turiștilor italieni rătăciți în România după ce au confundat Cracovia cu Craiova. Ce impresie le-a lăsat țara noastră. „Am avut noroc”

Echipa aeroportului din Craiova s-a mobilizat imediat, după ce a aflat despre cazul a doi turiști italieni care au aterizat în oraș, din greșeală. Este vorba despre un cuplu care avea planificată o vacanță în Cracovia, un oraș din sudul Poloniei. Dintr-o eroare care a avut legătură cu denumirea celor două municipii, turiștii s-au trezit în țara noastră. Află în rândurile următoare ce s-a întâmplat cu cuplul italian. Reacția turiștilor italieni rătăciți în România.

Doi parteneri italieni au ajuns în România, după ce și-au planificat o vacanță în sudul Poloniei. Totul din cauză că operatorul de turism la care au apelat pentru a cumpăra bilete de avion a încurcat denumirea orașului polonez Cracovia cu municipiul Craiova.

Astfel, cuplul a aterizat în România. Cei doi au crezut, în primă fază, că eroarea privind denumirea orașelor le-a ruinat planurile de vacanță.

„Am mers la o agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde ne așteptau niște prieteni. În schimb, am plecat de pe aeroportul din Bologna și am ajuns la Craiova (România). La început ne-am amuzat de ceea ce ni s-a întâmplat, dar apoi ne-a deranjat situația.

Am fost naivi, am crezut că „Craiova” este numele orașului Cracovia scris în poloneză. Am avut încredere și ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât din avion la aeroport și am realizat că suntem în România am avut un șoc!”, a transmis unul dintre turiști.