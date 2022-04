Reacția pilotului rus care s-a bucurat cu semnul nazist pe podium: „Am fost un prost”. Artem Severiukhin, în vârstă de 15 ani, un pilot rus care a câștigat o cursă de karting sub drapelul Italiei, este acum în centrul unui scandal pornit de la gestul pe care l-a făcut atunci când s-a aflat pe podiumul de premiere.

Artem Severiukhin, după ce a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, și-a ridicat brațul într-un aparent salut nazist, după care a izbucnit într-un râs isteric, de neînțeles pentru nimeni.

Tânărul pilot rus și-a cerut scuze apoi în lacrimi, postând un mesaj pe rețeaua de socializare Telegram.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor pentru ceea ce s-a întâmplat ieri la Campionatul European de Karting. Stând pe podium, am făcut un gest pe care mulți l-au perceput ca un salut nazist. Dar nu este. Nu am susținut niciodată nazismul și îl consider una dintre cele mai grave crime împotriva umanității.

Am alergat sub licență italiană și am câștigat cursa sub steagul italian. Iar băieții din fața podiumului mi-au arătat că în Italia, în astfel de cazuri, se obișnuiește să se lovească de piept în regiunea inimii, exprimându-și recunoștința.