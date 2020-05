Reacția lui Ludovic Orban, după ce a apărut poza cu el fumând la o masă plină de alcool. ”Asta e!”

Premierul Ludovic Orban susţine că nu a văzut fotografia în care apare cu ţigarea în mână şi cu berea în faţă, în biroul personal de la Palatul Victoria.

Ludovic Orban, prima reacția după ce a apărut poza cu el fumând la o masă plină de alcool. ”Asta e!”

Vineri seară, pe rețeaua de socializare Facebook, a apărut o fotografia în care apar cinci membri ai Guvernului, în frunte cu Ludovic Orban, în care aceștia fumează, în timp ce pe masă se află mai multe pahare. Ludovic Orban apare în fotografie fumând și având în față un pahar de bere. Premierul a spus că nu știe despre ce poză este vorba.

„Nu ştiu despre ce e vorba, când o să umblu o să mă uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mureş şi la Maramureş, habar n-am. Ştiu eu în ce poză apar? Şi ce să fac. Asta e. Dacă e o poză, e o poză. Asta e„, a declarat premierul Ludovic Orban, vineri seară, pentru Mediafax.

Membrii Guvernului nu păstrează distanțarea socială

Niciunul dintre cei cinci membri ai Guvernului nu poartă mască și nu păstrează distanțarea socială. Raluca Turcan poartă o mască de protecție, dar o șine sub bărbie, iar Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, fumează trabuc. La masă se mai află Lucian Bode, ministrul transporturilor și ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Fotografia a fost distribuită pe Facebook de Rodica Nassar, fost deputat PSD.„Guvernul României în ședința de lucru! Bode bea șampanie, Orban bea bere și Popescu bea whisky! Nu am aflat încă ce se fumează! Bine că au avut grijă ca măștile folosite să le așeze frumos pe masă, lângă farfuriile cu mâncare”, a scris Rodica Nasar în descrierea fotografiei.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, fumează trabuc

În fotografia devenită virală, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, are două pahare de șampanie în față, Ludovic Orban, are un pahar de bere în față, iar Virgil Popescu, ministrul Economiei, are în față un pahar de whiskey. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, fumează un trabuc.