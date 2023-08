Reacţia lui Cătălin Bordea după ce fosta soţie a ajuns la spital. Nu s-a sfiit să recunoască asta despre Livia: „Îi respecţi decizia”

Livia Bordea a ajuns de urgență la spital, iar fostul ei soț a oferit explicații în acest sens. Cătălin Bordea a vorbit despre cum mai stau lucrurile între ei și a dezvăluit dacă mai țin sau nu legătura. Ce a spus comediantul despre starea de sănătate a fostei sale soții

Cătălin Bordea, primele declarații după ce Livia a ajuns la spital

Fosta soție a lui Cătălin Bordea a ajuns de urgență la spital. A făcut anunțul printr-o postare pe rețelele de socializare, fără a da prea multe detalii despre cele întâmplate. Cert este că a reușit să provoace panică între fani și să îi inducă în eroare.

Nu a revenit cu explicații despre cele întâmplate și încă nu se știe motivul pentru care a ajuns pe mâna medicilor. Juratul de la iUmor a dezvăluit că nu știe ce se întâmplă cu fosta lui parteneră de viață, dar i-a urat numai bine.

De altfel, vedeta a ținut să precizeze că nu au mai păstrat legătura de când aceasta l-a părăsit. I-a respectat decizia și a decis să își vadă de viață, fără să o mai deranjeze.

„Nu avem ce legătură să mai ținem. Când cineva te părăsește, e bine să îi respecți decizia și să încerci să îți vezi de viață. Nu știam că a ajuns în spital. Sper să fie bine”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cătălin Bordea a renăscut după divorț

Cătălin și Livia Bordea au divorțat oficial și nu îi mai leagă nimic. Cei doi au finalizat procesul și acum sunt doi oameni liberi, care își văd de planurile lor.

Actorul a mărturisit că a avut un an greu și a suferit mult, dar nu are de gând să renunțe. Are multe planuri de viitor, pe care își dorește cu ardoare să le îndeplinească.

Are mult de muncă, multe filmări și încearcă să se înconjoare de oameni buni. Intenționează să își cumpere o casă într-o zonă bună a Capitalei și speră că va trece peste toate problemele.