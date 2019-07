Reacția lui Alex Cumpănașu, după demisia ministrului de Interne. ”Încerc să mă calmez. Mi-a spus că vine la minister!”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măcenașu, a vorbit cu Nicolae Moga, cu doar câteva minute înainte ca acesta să-și dea demisia din funcția de ministru de Interne. Cumpănașu a povestit cum a decurs dialogul dintre ei și ce i-a spus Moga cu privire la ancheta din cazul de la Caracal.

Anunțul demisiei lui Nicolae Moga de la Ministerul de Interne l-a luat prin surprindere pe Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu. Cumpănașu a mărturisit că a mers la MAI să vadă în ce stadiu se află ancheta în cazul de la Caracal, dorind astfel să vorbească cu ministrul Nicolae Moga. Cei doi au reușit să se întâlnească și să discute, iar Moga l-a asigurat pe Cumpănașu că va discuta detaliile ce țin de cazul de la Caracal în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), ce se va desfășura astăzi – 30 iulie. Câteva minute mai târziu de la această discuție, Moga și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă.

”Acum 20 de minute am vorbit cu individul ăsta, am vorbit cu el să văd ce au mai făcut în anchetă. Nu mai am cuvinte. Acest om nu mi-a spus că își dă demisia. A spus că vine acum la MAI să preia solicitarile pentru a le duce în CSAT. Încerc să mă calmez! (…) Nu mi-a spus absolut nimic.”, a spus Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei (una din fetele ucise de criminalul din Caracal).