Reacția inedită a unui cuplu de italieni după ce au văzut prețurile din restaurantele din România: ”Ne-am uitat de 3 ori!”

Un cuplu italian a ajuns recent în România pentru prima dată și a fost uimit de atracțiile din București. Totuși, aceștia au remarcat un detaliu despre care mulți străini se plâng: prețurile mari de la terasele și restaurantele din țară, care i-au surprins chiar și pe români.

Cei care vizitează România sunt adesea uimiți de costurile mai mari pentru mâncare și băuturi comparativ cu alte țări europene. În același timp, cuplul italian a fost încântat de preparatele tradiționale românești, savurând feluri precum mici, sarmale și papanași.

Totuși, ceea ce le-a lăsat un sentiment neplăcut, după cum au menționat chiar ei, au fost prețurile din meniuri. Au verificat de mai multe ori dacă sumele erau corecte și au remarcat că, în Italia, pot savura mâncare de calitate la un preț mult mai mic.

„Bucureștiul este impresionant, nu ne așteptam să arate atât de bine și să fie atât de dezvoltat. Ce ne-a uimit este însă faptul că preturile sunt la fel de mari că în Italia, uneori chiar mai mari. La restaurantele la care am mers să mâncam, preturile chiar ni s-au părut uneori exagerate. Am analizat cu atenție meniurile. Ne-am uitat chiar de trei ori pe toate preturile pentru că nu ne venea să credem. În Italia plătim mai puțin. Cu toate acestea, mâncarea a fost una foarte gustoasă, am mâncat mici, sarmale și papanași”, au spus italienii.