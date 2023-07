Reacția incredibilă a unui turist polonez venit în România. Străinul, fascinat de țara noastră: ”Două lucruri m-au surprins”

Un turist polonez a avut parte de surpriză după surpriză în timpul unei vizite în România. Bărbatul nu a ezitat să scrie despre experiența în țara noastră în mediul online, stârnind un val de reacții în rândul internauților. Ce l-a fascinat.

An e an, numărul străinilor care aleg România ca destinație de vacanță crește, iar cei mai muli dintre ei se declară plăcut impresionați de sejurul la noi în țară. A fost și experiența unui turist polonez, pe care l-au uimit câteva detalii pe care românii nici nu le mai observă, fiind nelipsite din viața de zi cu zi.

În primul rând, polonezul a punctat că a fost impresionat de aparatele de cafea din România. Pe platforma Reddit, el a scris că acestea nu se găsesc doar în locurile cu care era și el obișnuit – gări, centrele comerciale – dar și în mjlocul străzii, în măcelării sau magazine în care se vinde veselă. În plus, a observat că majoritatea distribuie bețișoare din lemn pe post de lingurițe, un lucru rar întâlnit în alte țări europene.

„Nu sunt foarte sigur cum să scriu despre asta, dar am vizitat România acum câteva luni, am primit câteva recomandări de la prietenul meu polonez care iubește România și a fost acolo de mai multe ori, dar au fost două lucruri de care nu am auzit niciodată, dar care m-au surprins într-un mod bun.

Aparatele de cafea – nu am mai văzut ceva asemănător în nicio altă țară europeană – în România, aparatele de cafea sunt peste tot, bineînțeles că gările, stațiile de autobuz sau magazinele alimentare sunt un loc normal pentru aparatele de cafea, dar le-am văzut și în mijlocul străzii, într-un magazin de brânzeturi, un magazin de veselă și chiar într-o măcelărie. Ceea ce este, de asemenea, interesant este că multe dintre ele distribuie „linguri” din lemn, ceea ce nu am văzut în nicio altă țară”, scrie un utilizator Reddit.