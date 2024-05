Reacția dură a lui Liviu Dragnea după scandalul din Parlamentul României: ”Asta e politică făcută cu bâta și cu pumnul!”. Cum l-ar sancționa pe deputatul bătăuș EXCLUSIV

Altercația de pomină de ieri, din Parlament, dintre deputații Dan Vîlceanu și Florin Roman, a șocat întreaga țară, conflictul fiind îndelung dezbătut de politicieni, dar și de psihologi. Din cadrele surprinse de camerele de supraveghere, Dan Vîlceanu îl bruschează pe Florin Roman. Șocat de această scenă, Liviu Dragnea, fostul lider PSD, este nemilos cu Dan Vîlceanu. Iată declarația celebrului politician, exclusiv pentru Playtech Știri.

Reclamantul Florin Roman nu-l iartă pe agresorul lui, Dan Vîlceanu, pe care îl amenință cu plângere penală. Acesta a povestit pe contul de Facebook despre cele întâmplare ieri:

”Astăzi (n.r.-ieri) am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vîlceanu, încălcarea regulamentului prin prezența lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câți primari au plecat la Călărași. A urmat o altercație verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului. Am evitat orice ripostă, pentru ca respect mandatul de parlamentar. În schimb, în baza imaginilor de pe camerele de luat vederi, voi depune solicitare de sancționare a deputatului neafiliat, prieten al ADU, pentru lovire! Totodată voi depune plângere penală împotriva deputatului huligan!”.