Reacția Andreei Berecleanu după ce Andreea Esca a spus că nu are umor: “Mi s-ar părea lipsit de eleganță”

Andreea Berecleanu a fost subiectul mai mult întrebări în ultimele zile, după o declarație controversată care a venit din partea Andreei Esca. Recent, prezentatoarea de la Antena 1 a venit cu un răspuns.

Andreea Esca a făcut o declarație surprinzătoare în cadrul unei emisiuni TV, spunând că Andreea Berecleanu nu are umor deloc. Oamenii au fost surprinși când au auzit cele spuse de prezentatoare, având în vedere că între cele două nu au existat niciodată dispute.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Andreea Berecleanu a venit cu răspunsul pe care mulți îl așteptau.

Andreea Esca a fost prezentă în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță și a acceptat provocarea de a răspunde la diferite întrebări pentru a evita consumul unor alimente picante.

Unele întrebări au pus-o în mare dificultate pe Andreea, iar una dintre acestea a fost următoarea:

Pentru a evita consumarea unor alimente picante, Andreea Esca a răspuns:

„Andreea Berecleanu. Are foarte multe calități, dar nu cred că are umor. Am zis, gata! Ce să fac? Sunt oameni care n-au umor și au alte calități. Poate nu are același tip de umor ca și mine.”