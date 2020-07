Răzvan Simion, dat în judecată! A fost executat silit. Ce probleme mai are vedeta TV

Răzvan Simion a fost dat în judecată din cauza restanțelor acumulate la factura de energie. Este pentru a doua oară, omul de televiziune a mai avut un proces pentru niște datorii neplătite la timp.

Răzvan Simion, executat silit. Ce probleme mai are vedeta TV

Răzvan Simion a fost dat în judecată de către ENEL Energie Muntenia, furnizor de energie electrică. Decizia a venit rapid, fiindu-i defavorabilă lui Răzvan Simion.

„Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită în baza titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 7775 din data de 27.11.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiilor cuprinse în titlul executoriu menţionat mai sus, prin toate modalităţile prevăzute de lege. Urmărirea se încuviinţează pentru suma ce rezultă din titlu executoriu, precum şi pentru cheltuielile de executare silită. Fără cale de atac. Pronuntat prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 31.10.2019”, se arată în hotărârea judecătorilor.

Răzvan Simion, dator la întreținere în 2018

În 2018, Razvan Simion si fosta lui sotie, Diana, au fost dati in judecata de asociatia de proprietari din blocul in care cei doi au locuit prima data in Bucuresti. “Razvan Simion si sotia lui, Diana, apar drept co-proprietari pe listele asociatiei de proprietari a unui bloc din Drumul Taberei. La inceputul lunii iunie, vecinii matinalului i-au dat pe cei doi in judecata pentru restante la intretinere. Actiunea a fost depusa la Judecatoria Sectorului 6, insa primul termen nu a fost inca fixat. Razvan si Diana Simion vor fi citati in calitate de parati”, scria presa atunci.

Pînă la urmă, doar Simion a fost pârât, pentru că, după divorțul de soția sa, el s-a ales cu apartamentul, în timp ce Diana a rămas cu casa din Corbeanca. “In 2016, in momentul in care am divortat, am facut partaj, iar acel apartament i-a revenit fostului meu sot. La vremea respectiva, eu am renuntat la partea mea de proprietate pe acea locuinta in favoarea lui! Ce sa va spun, era achitat totul la zi, si impozite, si intretinere, si facturi. Altfel NU se putea face partajul!”, a declarat Diana.

Diana s-a dezis de datoriile de la apartamentul pe care l-a avut cu Răzvan Simion

„In concluzie, din clipa in care totul s-a terminat intre noi si am facut intelegerea in fata avocatilor pe baza bunurilor, e ca si cum as fi vandut! Acum, nu mai am absolut nicio legatura cu trecutul. De aceea, va spun clar ca nu trebuie sa fiu chemata in niciun fel de calitate in fata oamenilor legii!

Repet, din mai 2016, fostul meu sot figureaza la Finante, sector 6, ca unic proprietar si sunt datoriile LUI din punct de vedere legal! Adevarul este acesta si nu poate fi contestat de nimeni”, a mai declarat fosta soție a lui Răzvan Simion.