Răzvan Chercheș, previziune înfiorătoare pentru luna ianuarie 2022. Ce se va întâmpla după relaxarea restricțiilor de Crăciun și Revelion

Expertul în sănătate publică, Răzvan Chercheș, vine cu critici dure referitor la noile măsuri de relaxare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Potrivit acestuia, nu există dovezi care să argumenteze științific deciziile autorităților competente, astfel că un val cinci violent este pe cale să lovească România, mai repede decât ne-am imagina. Imaginea tristă a acestei situații este dată de faptul că nu a existat o lecție învățată în urma experiențelor traumatizante prin care sistemul medical românesc a trecut recent.

Nu există niciun motiv de relaxare

În contextul în care tulpina Omicron se răspândește extrem de repede, iar o mare parte din populație este nevaccinată, decizia relaxării pare mai degrabă o abordare populistă, decât una rațională, potrivit expertului în sănătate, Răzvan Chercheș.

Pentru că este deja al doilea an în care am experimentat explozia infectărilor Covid-19 după perioada sărbătorilor și revenirea elevilor din vacanță, specialistul în Sănătate consideră că relaxărea restricțiilor nu va aduce decât un număr mai mare de morți în prima lună a noului an.

„Noi avem exact aceeaşi abordare pe care am avut-o şi în vară, respectiv relaxăm acum, din timp, deşi nu avem niciun motiv. Totul merge pe o abordare pur populistă, nebazată pe niciun fel de dovezi ştiinţifice, urmând ca după sărbători, şi cu deschiderea şcolii, să avem o creştere accelerată. Pentru că, dacă ceva a învăţat guvernul anterior, a fost că nu au plătit, de fapt, au timp suficient până la alegeri, nu au fost arătaţi cu degetul pentru că persoanele care au murit au murit din cauza măsurilor iresponsabile luate de Guvern. Persoanele, oamenii, românii care vor muri în ianuarie vor muri din cauza măsurilor luate acum, în decembrie„, a declarat expertul într-o intervenție la Digi24.

Despre certificaul verde: “E ca şi cum ai zice: nu ai voie să previi cancerul decât după ce ai făcut cancer”

Cu privire la condițiile în care se va impune obligativitatea certificatului verde, Răzvan Chercheș susține din nou că sunt lipsite de responsabilitate și logică. Potrivit ministrului Sănătății, certificatul verde va deveni condiție obligatorie pentru accesul în anumite locații doar atunci când se va observa o creștere constantă a cazurilor.

În această situație, când răul este deja făcut, certificatul verde nu va avea cum să anuleze posibile infectări și decese, ci, în cea mai optimistă variantă, ar putea reduce după un anumit timp numărul infectărilor.

Pentru a înțelege mai clar efectele amânării certificatului verde, Răzvan Chercheș a oferit câteva comparații dure cu efecte ireversibile.