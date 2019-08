Război în televiziune. Denise Rifai de la Realitatea TV îl dă în judecată pe Mircea Badea

Denise Rifai a răspuns atacurilor lui Mircea Badea printr-un anunț. Gazda emisiunii ”Legea Puterii” de la Realitatea TV i-a transmis prezentatorului TV că îl așteaptă la CNA și la tribunal. De asemenea, jurnalista l-a pus în temă pe Badea începându-și anunțul cu o aducere aminte a motociclistul care l-a făcut knock-out.

Denise Rifai de la Realitatea TV îl dă în judecată pe Mircea Badea

Războiul în televiziune care îi are în prim plan pe Denise Rifai și Mircea Badea a pornit de la atacul celui din urmă. Realizatorul emisiunii ”În gura presei” de la Antena 3 a numit-o ”jihadistă”, după ce a văzut un fragment din emisiunea jurnalistei. Denise Rifai a decis să nu stea ”cu mâinile în sân”, așa că l-a invitat pe Badea la CNA și la tribunal.

„MirciulicaFaptaMica, LOVESTE DIN NOU! Daca nu i-a mers in mod repetat cu motociclistul care l-a batut de l-a lesinat inca de la intrarea in ring, se consoleaza si el cu ce apuca… Asa ca, in mod constant, ma trezesc improscata cu fel de fel de jigniri din tenebrele asa-zisei lui gandiri”, a scris prezentatoarea de televiziune.

În continuarea mesajului său, Denise Rifai precizează că a încercat în repetate rânduri să îl invite în platoul emisiunii sale, însă în zadar, căci ”Mirciulică faptă mică se simte în siguranță doar ascuns în spatele pupitrulu lui”. Astfel, jurnalista scrie că dacă în platou nu, atunci la tribunal. „Eu am incercat de mai multe ori sa-l invit la mine in platou daca tot ii provoc atatea comentarii, dar Mirciulica fapta mica se simte in siguranta doar ascuns in spatele pupitrului lui, probabil ca sa nu-i se vada …fapta Mica, asa ca m-a refuzat de fiecare data.

In consecinta, o sa-l invit la CNA, dupa mergem la tribunal si !!!! Intre timp!!! Daca Mirciulica, fapta mica, doreste o Mediere Amiabila, il astept Sambata – 10 August – in piata Victoriei! Ca am auzit ca motociclistul e plecat la mare si n-are de ce sa i fie frica!”, a notat Denise Rifai, pe pagina de Facebook.