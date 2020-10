Răsturnare de situație. Medicamentul care n-are efect împotriva covid-19. Descoperirea specialiștilor

Conform unui studiu OMS, medicamentul antiviral Remdesivir se dovedește ineficient în tratarea Covid-19. Este o răsturnare de situație, cu toate că majoritatea și-au pus speranțele în acest medicament.

Medicamentul antiviral remdesivir a avut un efect redus sau deloc în tratarea pacienților spitalizați cu Covid-19, potrivit unui studiu care nu a fost încă evaluat de colegi, dar a fost coordonat de Organizația Mondială a Sănătății și lansat joi, punând la îndoială unul dintre puținele tratamente promițătoare pentru coronavirus.

Studiul este considerat ”cel mai mare studiu de control randomizat din lume privind terapeutica Covid-19”. Studiul a fost făcut pe o perioadă de șase luni la patru medicamente, și s-a dovedit „lipsit de promisiuni”. Medicamentele în cauză sunt remdesivir, hidroxiclorochină, lopinavir, ritonavir și interferon.

”Principalele rezultate ale mortalității, inițierea ventilației și durata spitalizării nu au fost reduse în mod clar de niciun medicament din studiu”, se arată în raportul OMS.

Peste 11.000 de adulți din 30 de țări și 405 de spitale au fost studiați pentru a ajunge la aceste rezultate. Regimurile care implică medicamentul anti-malaric hidroxiclorochină s-au dovedit deja ineficiente. Remdesivirul părea a fi una dintre puținele terapii care s-au dovedit eficiente în combaterea simptomelor Covid-19.

Rezultatele OMS vin la doar o săptămână după un studiu publicat în New England Journal of Medicine. Studiul a constatat că remdesivir a scurtat timpul de recuperare pentru adulții spitalizați cu Covid-19. Președintelui Trump, care a contractat Covid-19 și a petrecut timp la spitalul Walter Reed după ce suferea de simptome, i s-a administrat remdesivir ca parte a tratamentului său.

Remdesivir este singurul medicament specific cu autorizație de utilizare de urgență de la Food and Drug Administration. Un vaccin pentru Covid-19 nu este așteptat pentru aprobare până la sfârșitul anului și, chiar și atunci, va dura câteva luni până când va exista o distribuție suficient de răspândită.

Mai multe țări precum Franța se confruntă cu cifre record zilnice de cazuri în octombrie. Statele Unite continuă să fie cele mai afectate. În ciuda faptului că are 4% din populația lumii, țara deține aproape 21% din toate cazurile, cu aproape 8 milioane și 20% din decesele mondiale, cu aproximativ 218.000.

Mulți agenți terapeutici au fost evaluați pentru tratamentul bolii coronavirus 2019 (Covid-19). Dar, pentru moment, nu s-a dovedit încă niciun agent antiviral care să fie eficient.

Remdesivir (GS-5734), este un inhibitor al ARN-polimerazei dependente de ARN viral, cu activitate inhibitorie in vitro împotriva SARS-CoV-1. A fot folosit și la sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV).

Acesta a fost identificat timpuriu ca un promițător candidat terapeutic pentru Covid-19 datorită capacității sale de a inhiba in vitro. În plus, în studiile de primate neumane, remdesivirul a început la 12 ore după inoculare cu MERS-CoV10, a redus nivelul virusului pulmonar și leziunile pulmonare. Cu toate astea, raportul OMS dovedește că, în cele din urmă, nici Remdesivir nu are capacitatea de a distruge noul virus COVID-19.