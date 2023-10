Răsturnare de situaţie în cazul morţii Laurei Roșca. Ce a arătat raportul toxicologic despre DJ Lalla

Noi detalii importante ies la iveală în cazul morții Laurei Roșca, tânăra DJ care a fost descoperită decedată pe plaja din Mamaia. Medicii legiști din Constanța au definitivat raportul toxicologic. Ce arată rezultatele. Potrivit tatălui artistei, aceasta nu consuma alcool sau substanțe interzise.

Moartea Laurei Roșca, încă învelită în mister

Pe 28 septembrie, Laura Roșca, cunoscută în mediul online și în industria muzicală după pseudonimul DJ Lalla, a fost găsită fără suflare pe plaja din Mamaia Nord. Tânăra în vârstă de 34 de ani ieșise din blocul din Constanța, unde a fost cazată la un prieten.

Pe camerele de luat vederi din zonă s-a văzut cum aceasta îndreptat către plajă, acolo unde și-a lăsat pe nisip hainele și încălțămintea, în dreptul unui club, și a intrat în apă. Nu după foarte mult timp o femeie a alertat autoritățile locale, spunând că a identificat, la 500 metri distanță, trupul neînsuflețit al femeii.

Ce se arată în raportul toxicologic al tinerei

Potrivit medicilor legiști din Constanța, care s-au ocupat de raportul toxicologic în cazul Laurei Roșca, tânăra în vârstă de 34 de ani nu a murit pe fondul consumului de alcool sau substanțe interzise, notează TurdaNews. Cu toate acestea, anchetatorii continuă investigațiile pentru a afla cum a ajuns aceasta în apele mării și cum s-a înecat.

Până acum, specialiștii au stabilit că Laura Roșca a murit înecată, dar nu se cunosc circumstanțele exacte. Misterul din jurul decesului său ar putea fi dezlegat cu ajutorul unui bărbat pe care Dj Lalla l-a cunoscut pe internet cu o lună înainte de tragicul sfârșit. El a fost audiat de poliție, dar nu a dorit să dea prea multe detalii presei.

Ce postase pe Instagram înainte de deces

În vârstă de 34 de ani, Laura Roşca era cunoscută sub numele de scenă DJ Lalla. Pe contul său de Instagram, ultima postare era făcută chiar cu o zi înainte de a fi găsită decedată pe plajă.

Ea publicase un filmuleţ care o avea prim-plan, însoţit de un mesaj audio în limba engleză: ”Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”. (”Bucură-te de fiecare moment pe care-l ai, pentru că în viață nu sunt repetări, doar amintiri. Fii sigur că totul merită!”).

