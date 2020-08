Răsturnare de situație în cazul copiilor care au murit după ce au mâncat struguri. Raportul IML a găsit altceva în organismul lor

Rezultatul raportului oficial al IML arată că micuții care și-au găsit moartea după ce au mâncat struguri aveau ceva în organism. Ce au descoperit specialiștii?

Răsturnare de situația în cazul bizar petrecut ieri în Iași, după ce doi frați au murit după ce au mâncat struguri care ar fi fost stropiți cu insecticid, aceasta fiind prima ipoteză. Substanța este extrem de toxică, precum ar fi otrava de rozătoare, susține ziarul de Iași, care îl citează pe directorul IML Iași, prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu. Cei doi minori erau în grija exclusivă a mamei lor, în timp ce tatăl lor lucra în străinătate. Cei doi au început să se simtă rău, iar intervenția unui elicopter SMURD nu a fost departe de apelul la echipajele medicale. Acum, cauza decesului micuților a fost stabilită.

Frații de un an și jumătate și respectiv trei ani s-au stins din viață la doar câteva ore distanță din cauza intoxicării cu o substanță necunoscută – edem pulmonar și edem cerebral. La momentul actual nu se știe despre ce substanță e vorba, dar medicii iau în calcul varianta unui pesticid toxic, pastile pentru șobolani. Anchetatorii au decis deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpă, în timp ce părinții se pregătesc în aceste momente să-și conducă cei doi copii pe ultimul drum.

„După ce am găsit în urma necropsiilor, după foile de observaţie, după istoric, este vorba despre o intoxicaţie. Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid, posibil să fie o otravă pentru şoareci, rozătoare, avem nişte căi să ne dăm seama, dar încă nu am ajuns acolo, vom căuta în continuare. Nu este ceva de stropit via, cu siguranţă, garantez pentru asta, substanţele folosite în acest scop au toxicitate foarte slabă, nu pot să dea decât simptomatologie digestivă, nu deces. Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”

Prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi (Sursa: Ziarul de Iași)