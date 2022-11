Răsturnare de situație cu despărțirea dintre Cristina Cioran și iubitul său. Ce a anunțat fosta vedetă TV EXCLUSIV

Cristina Cioran s-a despărțit, recent, de Alexandru Dobrescu. Decizia venea la doar câteva zile de când acesta o ceruse din nou, în căsătorie. În ciuda acestei rupturi, cei doi nu și-au separat încă afacerile. Ei au două magazine de haine în centrul capitalei, care încă sunt deschise și alimentate cu produse noi.

Cristina Cioran a rămas însărcinată la doar câteva luni de relație cu Alexandru Dobrescu, când nu se mai aștepta. Părea că între cei doi totul a mers de minune, o bună perioadă de timp.

Actrița a devenit mamă pe data de 18 iulie, anul trecut. Atunci a născut prematur o fetiță, în a 29-a săptămână de sarcină. Micuța a stat în spital mai bine de o lună, și în niciun an, cei doi părinți au trecut prin cele mai contradictorii sentimente, de la agonie la extaz, și invers.

Au urmat nopți nedormite, multe lacrimi vărsate, multe drumuri la spital, atât cât li se permitea, pentru a-și vedea micuța. Au trecut însă împreună peste tot ce era mai greu, au petrecut apoi la botezul fiicei lor, care în prezent este o frumusețe de fetiță, perfect sănătoasă.

După ce micuța a făcut un an și a avut o mică petrecere cu ocazia ruperii turtei, între ei au apărut însă și neînțelegerile. Cum nu au reușit să ajungă la un numitor comun, aceștia au decis că cea mai indicată ar fi despărțirea, fapt survenit la doar câteva zile după ce vedeta tv a fost cerută din nou de soție de tatăl fiicei sale.

Astfel că, în loc să înceapă pregătirile pentru nuntă, Cristina și partenerul său, Alexandru Dobrescu, sunt gata să o ia pe drumuri separate. Potrivit declarațiilor făcute de actriță, separarea nu este încă definitivă. Este posibil chiar ca cei doi să se împace. „Suntem într-o perioadă de re-evaluare. E posibil orice, chiar și să ne împăcăm. Nu mai e nimic altceva de zi”, a declarat Cristina Cioran, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

În ciuda acestei rupturi, Cristina Cioran spune că nu și-au separat încă afacerile. Ei au două magazine de haine în centrul capitalei, care încă sunt deschise și alimentate cu produse noi. Cristina Cioran s-a ocupat de lansarea noii colecții și ne-a mărturisit că deși colabora și cu un atelier, de 2-3 ori pe săptămână ea e cea care a cusut singură hainele.

„Avem și haine unisex, dar eu mă axez pe partea de rochii, colecția e una spectaculoasă. Majoritatea sunt făcute de noi. Cos câteva zile pe săptămână. Colaborăm cu niște ateliere. Noi lucrăm tiparele, ei le execută. Avem două magazine în Floreasca, de unde cumpără foarte mulți străini.

Lucrez la rochii elegante, de ocazie, dar nu pe genul clasic, ci să iasă în evidență. E vorbsa despre un stil vestimentar care să te scoată în evidență, să se vadă personalitatea. Nu mi place să mă bag în mulțime și să trec neobservată.

Un pantalon poate fi 300-400 lei, un hanorac și 450-500. Dar intră 3 metri de materiale. Te și ascunzi în ele, dar și ieși în evidență. Materialele sunt de calitate. Îmi place foarte mult ce fac. Dintotdeauna am cochetat cu asta, am avut această pasiune. Am avut și prezentări de modă și mi-a plăcut tare mult”, ne-a spus Cristina Cioran, referindu-se la cele două magazine deschise împreună cu tatăl fiicei sale.