Răspunsul revoltător primit de la 112 atunci când o mamă disperată reclamă dispariția fiicei sale. Ce a putut spune dispecerul

Dispriția copiilor din România este foarte comună, iar din păcate, mulți dintre aceștia sunt găsiți morți după mai multe zile. În urmă cu patru zile, mai exact, vineri seară, un apel la 112 anunța dispariția unei adolescente de 16 ani cu probleme psihice. Din păcate, reacția dispecerei de la Ambulanță a șocat părintele îndurerat, astfel că a decis să facă publică conversația dintre cele două.

Mariana Marcovici a povestit cu durere în suflet experiența pe care a trăit-o în urmă cu câteva zile, atunci când a fost pusă încă o data în fața incompetenței anumitor angajați esențiali pentru siguranța cetățenilor.

Aceasta a relatat cum fata sa diagnosticată cu probleme psihiatrice a dispărut de lângă ea la scurt timp după externarea din Spitalul de Psihiatrie din Galați.

O perioadă de timp a reușit să o urmărească, însă văzând că nu-I poate ține pasul, femeia disperată a sunat la 112 pentru a solicita ajutoare. Aceasta a explicat, de asemenea, că fiica sa are o putere extrem de mare, care o depășește pe a mamei.

La primul apel la 112, dispecera de pe Ambulanță i-a transmis femeii că un copil nu poate fi dat dispărut, atâta timp cât se afla în raza vizuală a unei persoane apropiată.

„Nu am putut să o rețin, așa că am alertat 112 și am încercat să mă țin după ea cât să le spun oamenilor unde se află, pentru că 112 urma să mobilizeze poliție plus ambulanță. Eram pe faleză la Galați. Am mers la „Târgul de la P-uri”, apoi, de acolo, înspre strada Navelor.

Am urmărit-o până la faleză, undeva în zona Restaurantului Alex. De unde, efectiv, i-am pierdut urma! Era seară, pe înserat. Apelul a fost făcut la 21:03. Era amurg, avea să se întunece în curând de tot”, a povestit femeia.