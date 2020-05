Rareș Bogdan, atac dur la adresa unui membru PNL. ”Tot felul de imbecili și cretinisme!”

Rareș Bogdan, noul prim-vicepreşedintele PNL și europarlamentar, se pare că are probleme cu colegii săi de partid, cu unii chiar dând de pământ fără nici un pic de milă.

Așa se întâmplă că, zilele acestea a avut un schimb de replici dure cu unul din consilierii premierului Ludovic Orban, și anume Bogdan Glăvan. Reacți lui Rareș Bogdan a venit după ce acesta ar fi făcut o declaraţie referitoare la banii pe care îi încasează.

Invitat la B1TV să vorbească despre cele declarate de Bogdan Glăvan, europarlamentarul s-a dezlănțuit și folosind cuvinte grele la adresa colegului său de partid, spunând că s-a săturat să răspundă acuzațiilor care i se aduc, fie din partea opnenților politici, fie din partea colegilor de partid, printre care și consilierul premierului Orban, Bogdan Glăvan, și subliniind faptul că subliniat că el nu a avut de a face cu nicio numire politică.

„Vă doresc să nu fiţi niciodată în situaţia mea, pentru că eu trebuie să răspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi… dacă vrei să iei 15.000 lei, stai mă acasă. Că nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an de zile în toată ţara şi nu am dormit patru ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 lei.

Eu am alergat pentru PNL şi alerg pentru PNL alături de 240.000 membri nu ca dl Glăvan sau alţi maimuţoi să îşi ia Consiliu de Administraţie sau să spună că el a venit la guvernare ca să ia un salariu de 15000 lei. Asta chiar mă scoate din sărite. Pentru că nu am pus niciun om în vreun Consiliu de Administraţie, nu am niciun Consiliu de Administraţie, nu mă interesează să numesc vreun om în Consiliu de Administraţie şi nici să numesc oameni care să spună, dacă chiar e aşa, că a venit la guvernare ca să ia 15.000 de lei.”, a declarat Rareş Bogdan, la B1TV.