Ramona Olaru pleacă singură în vacanţă, de sărbători! Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a luat viza: „Toată lumea se întreba unde sunt” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru a fost prezentă la deschiderea primului magazin de haine “Bluzat” din Capitală și ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre planurile pe care le are de sărbători. Știm deja că este o femeie independentă și profită de fiecare ocazie care se ivește pentru a-și trăi viața la cote maxime. Dacă nu ați observat acest lucru până acum, iată că Ramona Olaru ne-a surprins cu o nouă dezvăluire. Vedeta va pleca în Americă singură de sărbători, iar recent și-a luat viza!

De sărbători, cei mai mulți dintre noi petrecem cu familia sau cu prietenii. Iată că Ramona Olaru preferă să plece două săptămâni într-o vacanță la New York, iar dacă vă gândeați ca va pleca alături de prieteni, familie sau poate chiar un potențial iubit, vedeta ne-a declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că va pleca singură-singurică. Chiar în urmă cu câteva zile, vedeta a obținut viza pentru America și se simte mai fericită ca niciodată!

„De sărbători plec, mă duc tare la New York. Am făcut demersuri în acest sens de vara trecută, am aplicat pentru viză. Am fost și am luat viza, recent. Deja s-a auzit, pentru că a trebuit să îmi iau liber de la emisiune dimineața. Am avut programarea la 8 dimineața la viză, iar băieții (n.r. Răzvan și Dani) au spus de ce am lipsit, pentru că toată lumea se întreba unde este Ramona.

Așadar, plec 2 săptămâni singură în America, dar am câțiva prieteni în New York, Bahamas și la Miami. Dacă mă plictisesc sau consider că nu mai vreau să stau singură, îi sun , le spun să ne vedem și așa mai departe.”, ne-a declarat Ramona Olaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.