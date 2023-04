Ramona Olaru, apariție răvășitoare la Paris. Cum s-a îmbrăcat vedeta TV și ce a pățit: „M-am panicat” FOTO

Celebra asistentă de televiziune de la „Neatza cu Răzvan și Dani” își petrece zilele libere în Franța. Ramona Olaru, apariție răvășitoare la Paris. A făcut furori printre fani cu ținuta pe care a ales să o poarte. Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi panica pe care a trăit-o în momentul în care era în taxi. Ce a pățit.

Este aproape imposibil să nu fi auzit numele de Ramona Olaru cel puțin o dată în viață. Blondina este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, fiind asistentă la programul matinal de la Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”. Are 34 de ani și trăiește o viață plină de aventuri.

Dacă nu o știi de pe micile ecrane, sigur ai auzit despre ea datorită relației romantice pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu. Asistenta TV de la Antena 1 a trăit o poveste tumultoasă alături de fostul său partener. S-au certat și împăcat în repetate rânduri, formând unele dintre cele mai controversate cupluri din monden.

Când nu este pe platoul de filmare, Ramona Olaru este foarte activă în mediul online. Își ține fanii la curent cu orice eveniment care are loc în viața sa. Pe Instagram, a reușit să își construiască o comunitate de aproximativ 430 de mii de urmăritori. Toți sunt ochi și urechi la ce povestește asistenta TV.

În urmă cu puțin timp, Ramona Olaru a plecat la Paris, într-o scurtă vacanță. Așa cum procedează mereu, blondina a împărtășit cu fanii săi imagini din capitala Franței. Ținuta senzuală pe care a purtat-o a făcut furori în rândul internauților. Asistenta TV a ales să poarte un o pereche de pantaloni de costum, închiși la culoare, cu talie înaltă, și sacou de aceeași nuanță. Sub acesta nu a avut decât un sutien.

Ținuta asistentei de televiziune de la Antena 1 nu este singurul aspect care a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi de pe Instagram. Ramona Olaru a povestit prin ce a trecut când se deplasa cu un taxi în capitala Franței. Blondina a mărturisit că s-a panicat imediat ce a realizat în ce situație se afla.

„Am ajuns la Paris. Este foarte frumos, dar acum câteva minute mi-am luat un moment de panică, pentru că m-am urcat în taxi și zic să plătesc cash și m-am panicat… Nu am luat niciun ban la mine. Într-un fel sau altul, am uitat banii pe care îi pregătisem cash pentru anumite cheltuieli. Noroc că sunt într-o țară unde pot să plătesc la taxi și cu cardul pe care îl am pe telefon”, s-a exprimat asistenta de televiziune, într-un InstaStory.