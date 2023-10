Ramona Olaru, apariţie incendiară. Decolteul amețitor i-a înnebunit pe fani, detaliul care s-a văzut

Ramona Olaru strălucește la fiecare apariție. Vedeta Antena 1 a atras toate privirile la un eveniment monden. Decolteul amețitor i-a înnebunit pe fani, reacțiile nu au întârziat să apară, la scurt timp după ce au fost publicate în mediul online.

De când a pus punct relației cu Cătălin Cazacu, bărbatul alături de care își construia un viitor în doi, Ramona Olaru strălucește la fiecare apariție. Vedeta Antena 1 se bucură din plin de viață și profită de toate experiențele noi ce îi ies în cale.

Prezentatoarea Neatza cu Răzvan și Dani a atras toate privirile la un eveniment monden la care a participat la mijlocul lunii iunie, celebra petrecere VIVA!. Ramona a ales să poarte ca top un sutien cu cupe în formă de stea, un detaliu ce a făcut furori în rândul internauilor. Negru, dintr-un material ce pare a fi piele, acesta i-a pus în evidență silueta de admirat.

Vedeta a atras privirile tuturor celor prezenți, completându-și look-ul cu o pereche de mănuși argintii lungi, peste cot, și o fustă scurtă.

Cu toate că, pentru mulți, pare femeia perfectă – frumoasă, amuzantă, spontană – Ramona Olaru nu ezită niciodată să vorbească despre defectele sale.

Te-ar putea interesa și: Ramona Olaru, escapadă romantică alături de noul iubit. Vedeta radiază de fericire, cum o răsfață noul partener

Într-un interviu acordat în exclusivitate redacției Playtech Știri – Ego.ro, ne-a mărturisit că, în ciuda faptului că nu a primit un diagnostic oficial de la un medic, a ajuns la concluzia că ar suferi de OCD – obsessive-compulsive disorder – o afecțiune ce o obligă să se asigure în permanență că orice aspect al vieții sale este perfect organizat.

„Sunt toată organizată pentru vara asta. Am totul la linie. La zi, pe ore. Până și locurile de distracție în care mergem sunt puse și ele pe zile. Eu sunt foarte organizată, m-am ocupat de tot. Eu și încă o prietenă de-ale mele.

În primul rând mergem în această vacanță că este ziua mea și tocmai pentru că este ziua mea o să aleg eu locurile. Iar în al doilea rând tot timpul mi-a plăcut să fiu organizată. Plus că am probleme. Am OCD, adică nu îmi place să fie niciun lucru deranjat de la locul, toate trebuie să fie la linie și atunci și locurile unde mergem trebuie să fie bine puse la punct”, a precizat asistenta TV, pentru Ego.ro.