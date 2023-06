Ramona Gabor, apariție de senzație la 10 ani de cand a părăsit România. Afacerea care a îmbogățit-o în Dubai

În urmă cu 10 ani, Ramona Gabor a luat decizia de a pleca din România. De atunci, Dubai a devenit casa acesteia. După ce s-a stabilit acolo, sora Monicăi Gabor a început să cunoască succesul. Femeia de afaceri face bani frumoși din vânzarea parfumurilor. Munca multă i-a asigurat vedetei și o viață de lux.

La vârsta de 20 de ani, Ramona Gabor a luat decizia de părăsi țara. S-au făcut mai bine de 10 de ani de când vedeta a decis să urmeze un alt drum. Pe lângă afacerea ei cu parfumuri, vedeta se ocupă în pararel și de diverse campanii de publicitate în mediul online, fiind plătită cu sume impresionante pentru a-și asocia imaginea cu unele dintre cele mai extravagante firme. Ramona Gabor este și fotomodel la multe evenimente.

Vedeta mărturisește că a investit 7.500 de dolari într-un curs de gemologie, în urma căruia își dorea să devină expert în diamante.

”Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante.

În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor pentru click.ro acum ceva vreme.