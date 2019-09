Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu sunt, pe lângă colegi la masa juriului la „Bravo, ai Stil”, niște prieteni foarte buni. Ultimul episod care a vizat starea de sănătate precară a lui Cătălin Botezatu a alarmat-o pe vedetă și a făcut-o să-i transmită încă o dată părerea pe care o are despre acesta, făcându-i și o declarație extrem de moționantă la final. Iată ce i-a scris designer-ului!

Momente de cumpănă s-au instalat în viețile multor vedete autohtone după ce Botezatu a avut nevoie urgent de o interven’ie. Acest moment i-a alarmat pe prietenii extrem de apropiați ai designer-ului și i-au făcut să spere la tot ce e mai bun pentru acesta. De asmenea, gândurile bune și mesajele superbe adresate lui au fost nelipsite de pe toate rețelele de socialiare.

„REGELE meu superb @catalinbotezatu1 👑❤️ Suntem alături de tine soarele nostru, cu toată inima și tot sufletul , însănătoșire grabnică, te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele ❤️🙏🏻He is the ONE #soulmates #onelove #getwellsoon #prayers🙏 #my❤️#king 👑”

Raluca Bădulescu (Sursa: instagram.ro)