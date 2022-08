Raluca Bădulescu îşi doreşte să fie din nou mireasă. Planurile vedetei pentru bătrâneţe: „O tânără nebună” VIDEO EXCLUSIV

Raluca Bădulescu a surprins pe toată lumea când s-a afișat cu noul bărbat din viața ei, Rareș Grigore, un medic cu aproape 20 de ani mai tânăr ca ea. Și Florin, fostul ei soț, și-a găsit fericirea alături de altă femeie. Mai mult, Raluca și Florin au rămas prieteni după despărțire, semn că divorțul a fost o etapă firească în viața lor. Întrebată dacă are de gând să se recăsătorească, jurata de la “Bravo, ai stil” a precizat, pentru Playtech.ro, că nu exclude această variantă.

Raluca Bădulescu este o persoană asumată și nu regretă deciziile luate. Mai mult, a știut să păstreze o relație bună cu Vali Pungă, primul ei soț și tatăl fiului său, Alex. La fel a procedat și cu Florin, al doilea soț, de care s-a despărțit recent.

De puțin timp, vedeta este implicată într-o nouă relație amoroasă. Cum va evolua, rămâne de văzut. Cert este că Raluca nu a rămas cu sechele după cele două divorțuri, iar drept dovadă este răspunsul ei surprinzător dat la întrebarea dacă se gândește să se recăsătorească.

„Why not? Never say never!” (n.r. De ce nu? Niciodată să nu spui niciodată”), a declarat, pentru Playtech.ro, Raluca Bădulescu.