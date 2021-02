Raed Arafat, semnal de alarmă cu privire la pericolul din școli: „Acest lucru nimeni nu poate să-l nege”

Șeful DSU a vorbit duminică seară despre pericolul la care sunt expuși elevii după începerea școlii. Raed Arafat a dat asigurări că situația epidemiologică va fi monitorizată constant, dar acesta nu exclude ca numărul infectărilor să crească semnificativ.

Raed Arafat a fost invitat în cadrul emisiunii Antena 3, acolo unde a discutat despre ce se întâmplă în spitalele din România în acest moment, dar și despre posibilitatea ca numărul cazurilor să crească odată cu reînceperea fizică a școlii.

În ciuda unei ușoare îmbunătățiri a situației de la Terapie Intensivă, șeful DSU nu exclude varianta ca în orice moment lucrurile să se schimbe, iar situația să fie din nou alarmantă.

La ATI suntem în fază în care este plus 10, mai scade un pic, mai creşte din nou, dar clar mai bine decât în noiembrie. Asta nu garantează că la orice moment să înceapă din nou”, a afirmat Raed Arafat duminică seara la Antena 3.

Întrebat dacă redeschiderea școlii nu este o amenințare pentru situația pandemiei în țară, Raed Arafat a răspuns sincer, explicând că acest lucru este foarte posibil. Cel mai important în această creștere este procentul ei și dacă se va afla sau nu în parametrii în care spitalele să facă față tratamentelor și internările.

În momentul în care sistemul medical ajunge să fie mai solicitat decât eea ce poate oferi în condiții de siguranță, atunci ne aflăm deja într-o situație de criză sanitară.

„Acest lucru nu poate nimeni să îl nege şi să apară o creştere. Acum dacă această creştere este controlabilă sau nu, o să vedem. Controlabilă înseamnă că este în parametrii în care impactul pe sectorul sanitar să nu fie unul care să îl blocheze.

Să nu se blocheze ATI şi secţiile care sunt destinate cu oxigen, pentru că totul, dacă vedeţi toate ţările care iau măsuri, iau în calcul impactul pe sistemul sanitar, ca să facă faţă sistemul sanitar.

La noi am ajuns la un vârf în noiembrie. Am văzut acolo că s-a lucrat în mai multe fronturi, secţiile ATI, secţiile în care am suplimentat concentratoare de oxigen şi unităţile de primiri urgenţe au creat zone roşii, adică au tratat pacienţi până este găsit loc”, a afirmat Arafat, potrivit Antena3.