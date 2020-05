Raed Arafat, reacție furibundă la adresa românilor: „Am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență nu a mai rezistat glumelor și indignărilor care se fac pe tema măsurilor de prevenție prea dure și a răbufnit. Raed Arafat a transmis un mesaj către români prin care le explică cât de mare este pericolul la care este expusă toată lumea în cazul în care noul coronavirus s-ar răspândi și mai tare.

„Am ajuns în momentul care ne batem joc de ce s-a făcut”

Raed Arafat s-a arătat extrem de nemulțumit de reacția oamenilor după relaxarea restricțiilor. Mulți români au luat în derâdere restricțiile impuse de autorități, printre care și măsurarea temperaturii la intrarea în spațiile închise. Pe rețelele de socializare au apărut diverse glume, dar și revolte din partea cetățenilor care nu consideră necesară această măsură, argumentând că este o exagerare.

În perioada stării de urgență, autoritățile au luat măsuri radicale pentru a evita răspândirea virusului, rezultat care s-a văzut în urma acestor aproape două luni de stat în casă. Spre deosebire de alte țări, atât numărul pacienților infectați, cât și cel al deceselor a fost mult mai mic.

“Fără nicio discuţie şi aş fi total inconştient dacă aş spune că nu mă tem de acest virus. Este atât de periculos şi avem decese. Deja am atins o mie o sută şi ceva de decese. Haideţi să lăsăm prostiile care circulă pe reţelele de socializare, în unele dezbateri care au ieşit din sfera dezbaterilor pragmatice şi ştiinţifice şi au devenit, unele dintre ele, dezbateri de batjocură.

Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică, acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut. Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia pentru că s-a implantat în conştientul unei părţi a populaţiei că aici a fost o cacealma”, a spus Arafat la TVR.

Oamenii cu temperatură mare nu sunt notați

Raed Arafat a povestit că a fost sunat de către oameni care i-au declarat că nu sunt de acord să li se ia temperatura la intrarea în spaţii închise: „Nu e normal ca dacă persoana are febră să nu intre şi să meargă, mai bine, să se consulte la un medic?”, a întrebat Arafat.

Acesta a mai menționat faptul că oamenilor cu temperatură mai mare nu li se permite accesul în magazine, însă aceste informații importante nu sunt notate nicăieri, pentru a avea o evidență mai exactă: „Eu am crezut că memoria rămâne măcar şase luni, dar văd că memoria nici măcar două săptămâni nu rămâne”, a mai afirmat şeful DSU.