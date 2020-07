Raed Arafat, reacție de ultimă oră. Ce se întâmplă în curând în România

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, reacționează în scandalul izbucnit din cauza stocurilor mult prea mari de măști și combinezoane medicale, ce erau puse „la păstrare“ de luni de zile îndepozitele Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

„Nu sunt speriat, știu ce am făcut și știu ce fac. Nu am făcut nimic decât în interesul public. Dacă continuă atacurile o să mă apăr. Dacă se ajunge le investigații și verificări, n-am nicio problemă. Eu consider că toți care au muncit în această perioadă, DSU, IGSU, colegii de la diferite ministere, au lucrat cu bună credință, pentru a rezolva o problemă“, a declarat Arafat.