Raed Arafat, mesaj pentru toți românii la final de 2021. Ce rugăminte importantă are

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, le-a transmis un mesaj de Anul Nou românilor, spunând că 2021 a fost un an greu pentru toți, însă are speranța că provocările prin care am trecut nu se vor mai repeta dacă vom ști să acționăm cum se cuvine. Reputatul medic a făcut și un apel cu această ocazie, având o rugăminte importantă la români. Despre ce este mai exact vorba, afli în continuare.

Raed Arafat, mesaj pentru toți românii la final de 2021

Raed Arafat le-a transmis urări românilor cu prilejul Anului Nou, despre care spune că își dorește să fie „un an frumos, un al al succesului și al realizărilor“.

Având convingerea că anul care stă să se încheie ne-a învățat lecții importante, trecându-ne prin diferite provocări, șeful DSU conchide că rețeta succesului constă în unitate. Doar așa vom putea face față situațiilor dificile, rămânând uniți, transmite medicul.

„Anul 2021 a fost unul greu pentru toți. Un an care a însemnat unele dintre cele mai mari provocări pentru fiecare dintre noi, oameni de rând, personal medical, personal din cadrul serviciilor de urgență, și nu numai! Cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința că provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al realizărilor“, a scris Raed Arafat pe contul oficial de Facebook.

Ce rugăminte importantă are

Totodată, secretarul de stat în MAI a venit și cu o rugăminte în fața românilor, aceea de a acționa împreună pentru binele altora, nu numai pentru binele propriu.