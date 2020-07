Raed Arafat dă cărțile pe față. Care este adevăratul motiv al numărului uriaș de cazuri în România: „De ce să ne ascundem după deget?”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat ieri seară motivele pentru care România a ajuns să se afle pe primele locuri din lume ca număr noi de îmbolnăviri. Din păcate, o mare parte din vină o au cetățenii care se arată obosiți și dezinteresați să mai țină cont de regulile de prevenție.

Care este motivul pentru care România înregistrează un număr record de îmbolnăviri

Raed Arafat a explicat ieri seară în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena3, care este explicația pentru care România a ajuns pe o pantă ascendentă a transmiterii comunitare cu COVID-19. În ultimele 24 de ore, Grupul de Comunicare Strategică a transmis că au fost testate pozitiv 777 de cazuri noi de îmbolnăviri, numărul total de îmbolnăviri ajungând la 35.003.

Secretarul de stat în MAI explică o involuție cu privire la responsabilitatea cetățenilor de a respecta regulile recomandate de autorități și medici. Acesta a explicat că în joc este vorba de mai mulți factori perturbatori, iar unul din ei este instigarea unor persoane publice și politice de a nu respecta măsurile de siguranță.

„De ce să ne ascundem după deget – am început bine, am luat măsuri care pe unele părți erau mai bune, pe altele erau mai relaxate decât ale altora, noi nu am închis șantiere. Sunt țări care s-au închis total, noi nu ne-am închis total.

Am început să scădem, am început să vedem clar că ieșim din situație, înainte să ajungem la mal s-a intensificat mesajul că totuși nu este bine ce a fost, că nu trebuia să se ia aceste măsuri, mesajul negațional, au început să apară unii și alții care au spus că COVID este o farsă, s-a redus încrederea populației, s-au luat măsurile de relaxare, populației i s-a cerut să respecte niște măsuri. Acestea au fost încet-încet lăsate deoparte de o parte din populație și vedem ce se întâmplă„, a spus Raed Arafat, la Antena3.