Raed Arafat, despre motivul pentru care autoritățile nu renunță la starea de alertă: „Populația va afla mai mult”

Raed Arafat a explicat în cursul serii de marți care este motivul pentru care starea de alertă a fost prelungită în România, în ciuda faptului că numărul cazurilor de Covid-19 a scăzut semnificativ. Potrivit șefului DSU, țara noastră „nu se află într-o stare de normalitate”, ceea ce înseamnă că pericolul nu a trecut, iar autoritățile trebuie să fie prudente în acest sens.

Veștile bune au început să apară, dar cu toate acestea, starea de alertă urmează să se prelungească în România, ceea ce înseamnă că, multe restricții vor rămâne încă valabile. Întrebat de ce se întâmplă acest lucru, având în vedere scăderea semnificativă a cazurilor Covid-19, Raed Arafat a dezvăluit că România se află într-o stare dificilă și nu într-una de normalitate, pentru a putea relaxa toate restricțiile.

Șeful DSU a dezvăluit că existența stării de alertă asigură condițiile legale pentru introducerea unor restricții, atunci când este cazul, ceea ce nu s-ar mai putea întâmpla dacă această stare nu ar mai fi de actualitate.

„Starea de alertă nu s-a ridicat, pentru că noi ca să aplicăm măsurile și incidențele, în situația în care încă nu putem să spunem că situația este sub control… „ridicăm starea de alertă și tot”… Noi acum aplicăm niște măsuri într-o stare de alertă, nu suntem într-o stare de normalitate.

În secunda ridicării stării de alertă înseamnă că suntem într-o stare de normalitate. În starea de normalitate nu mai poți aplica anumite măsuri care le aplici sub starea de alertă, sau starea de urgență.

Noi, sub starea de urgență am aplicat unele măsuri mai dure, a fost aproape un lockdown atunci, în perioada respectivă, dar care a durat puțin. După care în starea de alertă am aplicat măsuri care limitează anumite activități, anumite drepturi, permise prin legea 55, dar care se iau totuși în timpul unei stări de anomalie, deci nu este o stare de normalitate”, a declarat Raef Arafat, la Digi 24.