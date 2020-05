Raed Arafat, cum va arăta viața românilor după 15 mai: „Când am ieșit de acasă deja nu mai este ca înainte”

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a vorbit duminică seară despre regulile pe care vom fi obligați să le respectăm după data de 15 mai, atunci când ar fi posibilă o relaxare a restricțiilor. În ciuda faptului că cetățenii nu vor mai fi nevoiți să iasă pe baza unei declarații, aceștia vor avea în vedere un set de norme de îndeplinit, cu scopul prevenirii infectării.

Măsurile adoptate începând cu 15 mai

Invitat la Digi24, Raed Arafat e explicat că măsurile de siguranță viitoare sunt în proces de analiză, acestea putând fi schimbate în funcție de evoluția lucrurilor. În acest sens, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a menționat faptul că vor fi adoptate măsurile cu cel mai mic risc pentru cetățeni.

Printre acestea se numără redeschiderea școlilor în septembrie, măsură gândită să elimine posibilitatea răspândirii virusului, contactat de copii și transmis către grupurile cu risc (părinți și bunici).

„Școlile se vor deschide în septembrie, nu cred că se va reveni, a fost anunțat oficial. Copiii sunt cel mai puțin vulnerabili, problema e că pot să fie vectori de transmitere, către profesori sau părinți și bunici. Este foarte greu să faci într-o școală distanțare, să ții în pauză să nu interacționeze copiii”, a subliniat șeful DSU, potrivit Digi24.

Purtarea măștii, măsură obligatorie de protecție

Purtarea măștilor este o altă măsură obligatorie, medicul Arafat subliniind necesitatea acesteia din momentul în care ieșim din casă. Potrivit afirmațiilor sale, cetățenii vor fi obligați să se axeze pe trei tipuri de măști, benefice pentru a proteja utilizatorii.

”Când am ieșit de acasă deja nu mai este ca înainte, folosim transportul public, trebuie să avem masca la noi. La masca de bumbac, nemedicală, trebuie să ai două trei cu tine. Masca chirurgicală, pentru stradă, are un anumit grad de protecție mult mai bun, are mai multe straturi, nu estee ca măștile medicale FFP2, asta se schimbă cam la 4 ore, dacă strănuți în ea trebuie să o schimbi. Sper că prețul lor va scădea la cel care a fost înainte, nu mai suntem obligatoriu dependenți de alții, se produc deja la noi”.

Șeful DSU a atenționat despre faptul că persoanele care doresc să folosească masca de bumbac, trebuie să aibă minim două de schimb la ele, iar acestea trebuie să fie spălate și călcate.

De asemenea, acesta a avertizat vizavi de dezinfectarea sau nu a mâinilor. În cazul în care ai mâinile contaminate, nu se pune în discuție să atingi masca. Cu privire la călătoria cu mașina personală, Raed Arafat a explicat că există două situații: călătorești împreună cu persoane din familie, nu trebuie să folosești mască, iar dacă mergi alături de un coleg sau persoană străină, atunci trebuie obligatoriu purtată masca.

Revenirea la muncă, riscurile la care suntem expuși

Raed Arafat a vorbit despre apropierea la muncă față de alți colegi. Folosirea unei măști de protecție este vitală, potrivit acestuia: „Dacă pui 30 de persoane într-o sală, apropiat, fără mască, e deja pericol”.

Multe persoane au făcut abuz de folosirea dezinfectanților, în orice formă au găsit în magazine, d ela spirt, la gel antibacterian și șervețele antibacteriene. În ceea ce privește acest aspect, Raed Arafat a recomandat utilizarea acestora atunci când simțim că este necesar. În cazul în care nu deținem asemenea substanțe, spălatul cu apă și săpun pentru cel puțin 20 de secunde garantează o protecție la fel de bună.

„Dacă ating suprafețe necunoscute, am pus mâna, când m-am urcat în mașină am scos dezinfectantul, pe bază de alcool. Este și spălatul cu apă și săpun, minim 20-30 de secunde, că nu toată lumea are bani pentru dezinfectant, cum vii de la metrou, de afară, imediat te-ai spălat”, a spus Arafat.